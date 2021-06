Mozog domorodcov amazonského kmeňa nestarne ako ten náš. Vedci vysvetľujú úžasný fenomén prírody

Často sa však stretávame aj s ochoreniami, ako je napríklad demencia či Alzheimerova choroba. Amazonskému kmeňu domorodcov sa však takéto ochorenia takmer celkom vyhýbajú, majú tie najzdravšie mozgy a srdcia na svete. Ako je to možné?

Žijú takmer v úplnej izolácii od okolitého sveta

Amazonský prales v Bolívii obývajú aj domorodé kmene, medzi nimi aj kmeň Tsimané. Zrejme nemusíme diskutovať o tom, že vedú celkom iný životný štýl, ako ľudia žijúci v mestách. Prieskumy však ukazujú, že patria medzi tých najzdravších ľudí na svete, píše portál Science Alert. Ako je to možné?

Kmeň žije z veľkej časti v izolácii od zvyšku sveta. Jeho príslušníci sa spoliehajú na tradičný spôsob života, pestujú plodiny, zbierajú, čo prales ponúka, lovia zver a rybárčia.

Ctia si tradície svojich predkov a snažia sa udržať si čo najviac z kultúry, ktorá vznikla omnoho skôr, ako sa postavili prvé veľké mestá. A zdá sa, že presne toto je ich recept na šťastný život. Štúdia z roku 2017 publikovaná v časopise The Lancet ukázala, že členovia kmeňa Tsimané majú tie najzdravšie cievy a srdcia na celom svete. V žiadnej inej populácii nebol zaznamenaný taký nízky výskyt srdcovo-cievnych ochorení, ako v tomto kmeni.

Nešlo v žiadnom prípade o náhodu. Ukázalo sa totiž, že majú zároveň aj najzdravšie mozgy. S pribúdajúcim vekom u nich k atrofii mozgu dochádza najmenej, čo znamená, že ich kognitívny úpadok či ochorenia, ako napríklad demencia, ohrozujú oveľa menej, ako Európanov či zvyšok Ameriky.

Ich mozog sa zmenšuje oveľa pomalšie

„Kmeň Tsimané je v podstate úžasný prírodný experiment, ktorý je dôkazom toho, že moderný spôsob života má pre zdravie človeka neblahé následky,“ vyjadril sa pre USC News neurovedec Andrei Irimia. To znamená, že atrofia mozgu môže byť ovplyvňovaná rovnakými faktormi, ako srdcovocievne ochorenia. A rovnaké faktory môžu ovplyvniť aj to, či im dokážeme predísť.

Aj keď výsledky štúdie z roku 2017 vedcov príliš neprekvapili, nové zistenia sú vskutku fascinujúce. Je známe, že atrofiu mozgu urýchľuje v „modernom svete“ napríklad aj obezita. Prispievajú k nej však aj iné faktory. Napríklad, tradičný spôsob života kmeňa Tsimané zapríčiňuje, že nemajú taký prístup k modernej medicíne. Následkom toho ich viac ohrozujú infekčné ochorenia a ich organizmus musí viac bojovať s rôznymi zápalmi. Neustále zápalové procesy prebiehajúce v tele sú zas prediktorom predčasnej mozgovej atrofie.

Sú ukážkou toho, ako má starnúť mozog

Odborníci preto predpokladali, že kmeň Tsimané bude mozgovou atrofiou ohrozený omnoho viac. Výsledky však hovoria jasne, zdravie srdca ovplyvňuje zdravie mozgu viac, ako sme si doteraz mysleli, píše štúdia publikovaná v časopise The Journals of Gerontology. Ako informuje Tsimane Health and Life History Project, do novej štúdie bolo zapojených celkovo 746 členov kmeňa vo veku od 40 do 94 rokov, pričom každý z nich podstúpil CT vyšetrenie (cesta na vyšetrenie trvala dva dni autobusom).

Ukázalo sa, že napriek tomu, že nemajú prístup k bežnej lekárskej starostlivosti, ich mozog vekom chradne omnoho pomalšie, ako vedci predpokladali.

Ľuďom žijúcim moderným spôsobom života hrozí až o 70 % vyššie riziko predčasnej atrofie mozgu súvisiacej s vekom. Sedavý spôsob života, ako aj množstvo nadbytočných cukrov a tukov v strave výrazne zvyšuje riziko vzniku rôznych ochorení mozgu, napríklad Alzheimerovej choroby. Kmeň Tsimané je tak ukážkou toho, ako by malo vyzerať zdravé starnutie mozgu.