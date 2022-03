Možno konečne vieme, čo sa stalo počas Djatlovovej výpravy. Teória vedcov má nové, presvedčivé dôkazy

Pretrvávajúca záhada incidentu pri Djatlovom priesmyku, kde v roku 1959 zomrelo deväť skúsených turistov na svahoch hory Kholat Syakhl, či „Hora smrti“, dodnes mätie mnohých ľudí.

Ako informuje IFL Science, hoci hlavnou príčinou úmrtia väčšiny skupiny malo byť podchladenie, štyria ľudia utrpeli vážne poranenia hrudníka a lebky. Jednému chýbali oči a ďalšiemu členovi výpravy zas chýbal jazyk.

V poslednom článku venujúcemu sa Djatlovej výprave sme vás informovali o teórii, ktorá mala ozrejmiť okolnosti tragédie. Švajčiarski vedci tento incident vysvetlili jednoducho – členovia boli zachytení v takzvanej doskovej lavíne, zvyšok ušiel v nevhodnom oblečení a neskôr umrzol. O teórii si môžete prečítať na tomto odkaze. Dosková lavína je zachytená vo videu nižšie.

To solve the mystery of the Dyatlov Pass incident, searchers simulated how a relatively tiny avalanche could have struck the camp, forcing the adventurers to flee, and severely injuring some of them: https://t.co/BzXy1eR5j3 pic.twitter.com/wq4prvD0FS

