Sú prístupné, jedinečné a neobjavené. 10 tipov na krátky výlet v okolí rieky Hron, na ktoré sa môžete vydať aj hneď

Niekedy je až vtipné, ako mnohí Slováci túžia spoznávať svet a jeho krásy, pritom však nepoznajú ani vlastnú krajinu. Samozrejme, nie všetci sú takí, našťastie väčšina si s radosťou robí výlety po Slovensku a navštevuje množstvo jedinečných lokalít, ktorými je naša krajina známa. Aj preto vám dnes prinášame 10 skvelých tipov na výlety, ktorých spoločným menovateľom je rieka Hron, hlavne jej stredná časť a okolie.

Mnohé z týchto lokalít pritom nie sú turisticky až tak známe a aj preto ponúkajú jedinečný cestovateľský zážitok, ktorý môžete zrealizovať napríklad aj popri ceste na väčšiu dovolenku, ako príjemnú zastávku, či ako plnohodnotný cieľ s vedomím, že sa tam nebudete tlačiť s ďalšími desiatkami turistov. Tento čas tak môžete skutočne venovať poznávaniu, a tiež dokonalému oddychu pri skvostoch, ktoré región stredného Pohronia ponúka.

Veľkou a nespornou výhodou týchto miest je tiež to, že nejde o žiadnu náročnú turistiku a je tak vhodná aj pre seniorov, ľudí so zhoršeným pohybom či pre rodiny s menšími deťmi.

Všetky tipy na výlety v článku sú súčasťou Pohronskej hradnej cesty. Cesta bola v minulosti využívaná ako spojnica k banským mestám so značným rudným bohatstvom. Rovnako tak ju využívali všetci obchodní cestujúci a remeselníci prevážajúci tovar, bežní pocestní, či dokonca uhorskí králi. Dnes je Pohronská hradná cesta veľkým lákadlom pre turistov, ktorí na pomerne krátkej trase dokážu takto doslova nasať históriu a jedinečnú atmosféru tejto lokality. Projekt Pohronská hradná cesta je tu preto, aby ste mohli objaviť tajomstvá dávnych čias, ktoré skrývajú hrady pri rieke Hron. Viac o jednotlivých lokalitách sa dozviete na webe: www.pohronskehrady.sk.

Hrad Šášov

Majestátny hrad Šášov má zaujímavé dejiny. Legenda hovorí o tom, že šašo zachránil svojho pána na poľovačke a ten mu z vďačnosti daroval hrad v mieste, kde sa udalosť stala.

Vznik hradu datujeme do obdobia 13. storočia a ako to už býva, v priebehu času menil majiteľov. V roku 1424 daroval hrad kráľ Žigmund svojej slávnej manželke Barbore Celjskej, ktorá bola výnimočná pre svoju odvahu, ale aj múdrosť a sebavedomie, a do histórie sa zapísala rôznymi mýtmi a legendami a bola prezývaná Čierna kráľovná. Napokon v roku 1708 ho dobyl rakúsky generál Sigbert Heister, ktorý ho nechal podpáliť. Od tej doby sú z hradu zrúcaniny.

Hrad z pohľadu histórie je však mimoriadne významný a bola by škoda ho nechať chátrať. Počas minulého roka na Šášovskom hrade pokračovali i záchranárske práce, ktoré sa zamerali na obnovu východného múru delovej veže na úrovni tretieho a štvrtého podlažia. Delová veža je hlavnou dominantou hradu a pôvodne pozostávala z piatich nadzemných podlaží.

Šášov nájdete v Šašovskom podhradí v mestskej časti Žiaru nad Hronom. K hradu je prístupná cesta po vyznačenom chodníku, cesta k nemu trvá asi 15 minút. Organizujú sa tu aj rôzne aktivity ako pozorovanie nočnej oblohy či príležitostné komentované prehliadky a rôzne podujatia.

Minulé leto tu mohli návštevníci vidieť lunalón – päťmetrový nafukovací model Mesiaca a aj keď to bola jednorazová záležitosť, existuje šanca, že sa táto atrakcia ešte zopakuje. Na hrade Šášov sa však už tradične a každoročne konajú tiež Šášovské hradné hry, v ktorých môžu návštevníci v rámci kultúrneho programu vidieť šermiarov, sokoliarov či kaukliarov.

Kaštieľ Žiar nad Hronom

Keď už spomíname Šášov, nemôžeme opomenúť ani kaštieľ mesta Žiar nad Hronom. Jedna z najvýznamnejších pamiatok mesta v stredoveku slúžila ako pevnosť a neskôr sa stala sídlom biskupov. Kaštieľ vznikol v 17. storočí a kvôli tureckému nebezpečenstvu sa okolo neho vystavali hradby.

Donedávna v kaštieli sídlila obchodná akadémia, teraz je vo vlastníctve mesta, ktoré sa ho pokúša zachrániť. Kaštieľ sa nachádza na okraji mesta nad Parkom Štefana Moyzesa, je súčasťou Mestského areálu športu a oddychu.

Dostanete sa k nemu jednoducho: kaštieľ sa nachádza priamo v meste vedľa hlavnej cesty, ktorá vedie mestom, na Ulici SNP. Dá sa pri ňom pohodlne zaparkovať na parkovisku a odtiaľ už len prejsť k samotnému kaštieľu. Aj keď kaštieľ nie je bežne otvorený a je prístupný turistom len v čase komentovaných prehliadok a prípadných podujatí, rozhodne by ste ho pri návšteve Žiaru nad Hronom nemali prehliadnuť. Odmenou za jeho návštevu bude pohľad z významných lokalít Pohronskej hradnej cesty.

Hrad Teplica

Z kedysi majestátneho hradu dnes ostali iba ruiny. Jeho založenie sa predpokladá v priebehu 13. storočia, pričom poloha hradu ho predurčovala na kontrolu cesty do banského mesta – Banská Štiavnica.

Z dochovaným reliktov sa usudzuje, že súčasťou hradu s lichobežníkovým pôdorysom bola aj veža. Hrad postupom času však strácal svoj význam. Ten posledný bol zrejme v období tureckej invázie. Ranu mu zasadil začiatok 19. storočia keď materiál z neho použili obyvatelia Sklených Teplíc na stavbu miestneho kostola.

K zbytkom hradu sa dá dostať vyznačenou turistickou trasou a nájdete ich necelého 1,5 km západne od obce Sklené Teplice.

Hrad Revište

V lokalite Žarnovice sa nachádza hrad Revište, písomné zmienky o ňom pochádzajú z roku 1331. Je nabitý históriou a zohrával množstvo dôležitých obranných úloh. Počas stáročí vystriedal veľké množstvo majiteľov a môže sa pýšiť dejinami ako iba málo hradov.

Tento skvost histórie však potrebuje obnovu, a tak tu prebieha revitalizácia a záchranné práce na stabilizáciu hradu. Je to živá lokalita, súčasne s prácami tu prebieha aj archeologický a architektonicko-historický výskum.

Výhodou je aj prístup k hradu. Medzi Bzenicou a Žarnovicou sa nachádza výjazd z cesty R1 a Revištské Podzámčie (časť Žarnovice) je len 800 m odtiaľ. Po krátkej ceste sa dostanete až k parkovisku pre návštevníkov. Odtiaľ vedie turistická trasa so žltými značkami, ako aj náučný chodník s názvom „Majitelia hradu Revište“. Vzdialenosť hradu od parkoviska je len 400 m po upravenej lesnej cestičke.

Pri hrade Revište sa nedá nespomenúť aj podujatie Glgáč. Ide o hrnčiarsku slávnosť priamo na hrade Revište a premiéru mala minulý rok. Hrnčiari tu predvádzali svoje remeslo dospelým a deťom, ukazovali rôzne techniky spracovania hliny a návštevníci si mohli hrnčiarske remeslo aj sami vyskúšať. Skvelou správou je, že toto podujatie by sa malo konať aj tento rok, a to začiatkom letnej sezóny, takže návštevu hradu je možné spojiť aj s tou príjemnou, zaujímavou a jednoznačne pútavou atrakciou.

Kaštieľ v Žarnovici

V prípade návštevy okresného mesta Žarnovica stojí za to sa pozrieť aj na kaštieľ v centre mesta. Bol postavený na konci 15. storočia a pôvodne bol pravdepodobne gotickým hradom, pričom slúžil ako predpevnosť hradu Revište.

Kaštieľ zohral úlohu aj počas SNP, kedy tu prechodne sídlila trnavská posádka s 2 000 vojakmi, o čom informuje aj pamätná tabuľa. Dlhodobo nevyužívaný objekt zmenil niekoľkokrát vlastníka. V rokoch 2011 a 2012 bolo predchádzajúcim vlastníkom zrealizované len statické zabezpečenie oporného múru. Objekt je momentálne rekonštruovaný.

Kaštieľ nájdete ľahko, je totiž situovaný nad mestským úradom v centre Žarnovice. Po jeho zrekonštruovaní bude jednoznačnou pýchou mesta, a tak stojí za to si ho ísť pozrieť teraz, ako aj potom v budúcnosti.

Hrádok Sokolia skala a hrad Breznica

Niekto neznalý situácie by okolo len tak prešiel. Na mieste zaujímavého skalnatého výbežku však kedysi stál objekt s pôdorysom v tvare lichobežníka s približnými rozmermi 40 až 30 metrov. Dôvodom výstavby hrádku bolo lepšia kontrola ciest, ktorá sa využívala v dobe tureckého nebezpečenstva. Hrádok Sokolia skala tak robil podporu hradu Breznica nachádzajúceho sa v Tekovskej Breznici.

Návštevu hrádku Sokolia skala tak odporúčame spojiť s našim ďalším tipom, a to návštevou hradu Breznica. Sokolia skala sa nachádza približne 200 metrov juhozápadne od hradu Breznica, z ktorého ostali zvyšky múrov a reliéf pôdorysu zaniknutého hradu.

K hradu Breznica sa dostanete cestou od kostola v obci a je vzdialený približne 1 kilometer. Následne prejdete k už spomínanej Sokolej skale. Počas jednej zastávky tak navštívite dve lokality a odmenou vám okrem už spomínaných lokalít bude aj pohľad na krásy Chválenskej doliny.

Strážna veža Luchtov

V lokalite Tekovská Breznica ešte ostaneme. Je tu možné nájsť tiež zrúcaniny strážnej veže v lokalite Luchtov. Aj keď sa zachovali iba zvyšky múrov, stále je to zaujímavý objekt pochádzajúci zo 16. storočia.

Strážnu vežu je možné nájsť na ľavej strane Hrona, na bočnom výbežku Hodrušskej hornatiny. Hrúbka pozostatkov muriva má úctyhodné dva metre a pozostáva z lomového andezitu, vápna a riečneho piesku s prímesou väčšej frakcie okruhliakov a tehlovej drviny.

Najlepšie sa k nej dostanete z miestnej časti Tekovskej Breznice nazývanej Luchtov, od ktorej je vzdialený asi jeden kilometer južným smerom. Nenáročná túra vás privedie k zachovalej strážnej veži, pri ktorej si môžete zaspomínať na časy, keď sa po tomto území preháňali Turci a veža plnila významnú obrannú funkciu.

Opevnený Kláštor Benediktínov

Priamo v centre obce Hronský Beňadik je možné nájsť tento unikát týčiaci sa na skalnom výbežku nad úzkym údolím Hrona. V tzv. Slovenskej bráne je vďaka svojmu významu nazývaný aj „Perla Pohronia“.

Opevnený kláštor Benediktínov má historické záznamy z už 11. storočia. Prestavba v 14. storočí ho síce úplne zmenila, no aj tak patrí medzi skvosty, ktoré je možné nájsť v okolí rieky Hron. Medzi najnovšie významné udalosti patrí povýšenie chrámu svätého Benedikta na Baziliku minor svätým otcom Františkom 4. marca 2019. V kláštore sa nachádza tiež vzácna relikvia Kristovej Krvi, ktorú venoval Matej Korvín I. Tú dostal pravdepodobne od pápeža Pavla II. za pomoc v boji proti Turkom.

Ako bolo spomínané, kláštor nájdete priamo v obci Hronský Beňadik, od roku 2015 sa na ňom realizuje obnova. Kláštor má tiež nové expozičné priestory – opátske krídlo, výlet sa dá spojiť s prechádzkou k Morovej kaplnke po žltej turistickej značke z centra obce.

Ku kláštoru sa dostanete z diaľnice jednoducho a stačí, keď zídete na Hronský Beňadik a po krátkej jazde už môžete obdivovať túto historickú perlu Pohronskej hradnej cesty. Viac inšpirácií na výlety v okolí Pohronskej hradnej cesty nájdete aj na www.regiongron.sk alebo

na Facebooku: Región GRON.

Marketingová aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.