Motorová píla nebola pri jej vynájdení určená na stromy. Bola to pomôcka pri pôrode

Pri pohľade na drevorubača s obrovskou motorovou pílou vás asi nenapadne, že tento prístroj bol pôvodne vynájdený na niečo úplne iné. Predtým, ako sa motorová píla začala používať na stromy, mala svoje využitie pri pôrodoch a to doslova na prerezanie sa v oblasti genitálií.

Pôrod, žiaľ, nie vždy prebieha bez komplikácií. V dnešnej modernej dobe sa mnohé problémy dajú efektívne riešiť dlhoročnými a overenými postupmi. V minulosti to bolo ale iné, uvádza portál IFL Science.

Prvý cisársky rez

Asi vám napadne, že pri komplikovanom pôrode sa pristupuje k cisárskemu rezu. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza zo Švajčiarska zo 16. storočia a mal ju vykonať profesionálny kastrátor kráv na svojej manželke. Podľa správy napísanej o 82 rokov neskôr, matka aj dieťa prežili, pričom dieťa sa dožilo 77 rokov. Dokument bol však viacerými historikmi spochybnený.

Prvé skutočné zdokumentovanie pochádza z roku 1830 od Dr. Johna L. Richmonda. Bol pri zložitom pôrode počas búrky, ktorý trval veľmi dlho. Keď sa pôrod zastavil, veril, že žena je vo vážnom nebezpečenstve a o jednej v noci začal s cisárskym rezom pomocou vreckového nožíka.

Zákrok bol ale zložitý, pacientka upadla do agónie, no podarilo sa mu odstrániť plod a aspoň zachrániť pacientku. Tento prípad ilustruje, že cisársky rez bol v minulosti veľmi zložitým úkonom a vykonával sa iba výnimočne.

Prerezanie otvoru

Oveľa bežnejším spôsobom počas komplikovaných pôrodov bol zákrok známy ako symfyziotómia. Pri ňom sa prerezáva pôrodný otvor cez chrupavky a väzivá panvového kĺbu, niekedy aj cez samotnú panvovú kosť. Pôrod tak prebiehal plynulejšie.

Tento zákrok bol takisto veľmi náročný. Preto koncom 18. storočia dvaja škótski lekári – John Aitken a James Jeffray prišli s prístrojom, ktorý by tento zákrok zvládol rýchlejšie a efektívnejšie. V súčasnosti sa nazýva osteotóm, no vtedy to bola v podstate motorová píla určená na rezanie do slabín. Fungovala na princípe hodinkovej reťazi a bola vybavená zubami, ktoré sa pohybovali pomocou ručnej kľuky.

Desivá scéna, ktorá sa vtedy mohla pozorovateľovi naskytnúť, ako lekár motorovou pílou zväčšuje otvor žene pri pôrode, bola v skutočnosti obrovským vylepšením.

Pokiaľ ide o motorové píly ako ich poznáme dnes, prvý patent na motorovú pílu určenú k sekaniu stromov sa objavil v roku 1905.