Motoristov čakajú od nového roku veľké zmeny. Zavedú sa celoslovenské „ešpézetky“ bez skratky okresu, takto budú vyzerať

Od nového roku sa zavedú celoslovenské evidenčné čísla (EČV), na ktorých už nebude skratka okresu. Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo, nie na ich majiteľov. Štát by tak mal ušetriť náklady za nákup nových tabuliek a občania za správne poplatky. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

„Tieto novinky považujeme za významné, keďže každoročne dopravné inšpektoráty vykonajú približne 400.000 zmien držby vozidiel,“ skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Evidenčné číslo, ktoré vozidlo dostane, môže mať do konca svojho využitia.

Skladba ostane rovnaká

Na tabuľkách už nebudú skratky okresov. Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (dve písmená – tri číslice – dve písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA. „Tento spôsob zároveň umožní požiadať o pridelenie evidenčného čísla vytvoreného na základe požiadavky občana. Nielen so skratkou príslušnosti k okresu pobytu alebo sídla, ale s akoukoľvek skratkou, napr. ABCDEFG, JANICKO, AAA1B2C a podobne,“ načrtla hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.

Pri predaji auta tabuľky ostanú

Novela zákona tiež umožní pri predaji vozidla pre predávajúceho ponechanie si tabuliek s evidenčným číslom z vozidla, ktoré by následne mohol prideliť na svoje ďalšie vozidlo. Týmto sa vyšlo v ústrety najmä držiteľom vozidiel, ktorí požiadali o vydanie tabuľky s evidenčným číslom s tzv. voliteľnou logistikou (napríklad BASTROM), alebo pridelenie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob dopravného inšpektorátu (napríklad BB555AB), za ktoré bol vyberaný zvýšený správny poplatok vo výške 165,50 eura za kus. Pri štandardnom vozidle je poplatok za dva kusy takýchto tabuliek 331 eur. Pre kupujúceho by to v takomto prípade znamenalo povinnosť požiadať o pridelenie iného evidenčného čísla na vozidlo.

Prepis auta na ktoromkoľvek inšpektoráte

Zruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlási vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte, a potom ho nový vlastník prihlási na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.

V súčasnosti je v Slovenskej republike 72 okresov na potreby vydávania tabuliek s evidenčným číslom. Zároveň sa spúšťa výroba už celoslovenských EČV, ktoré budú paralelne dodávané v súlade s novou legislatívou. Prechodné obdobie pôvodných tabuliek potrvá do vyčerpania skladových zásob.