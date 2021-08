Mladý vodič doplatil na vysokú rýchlosť. Náraz do stromu pri Malženiciach nemal šancu prežiť

Iba 22-ročný vodič dnes doplatil pri obci Malženice pri Trnave na svoju vysokú rýchlosť. Jeho auto bolo zdemolované na nepoznanie. Informuje polícia Slovenskej republiky na Facebooku.

Mladý vodič išiel na vozidle značky BMW po ceste II. triedy medzi Trnavou a Malženicami. “Podľa prvotných informácií, muž neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a v ľavotočivej zákrute nezvládol riadenie. Autom vyšiel vpravo mimo vozovku a dostal šmyk,” tvrdí polícia.

Nemal šancu prežiť

Následne sa mu síce podarilo vrátiť na cestu, no stále vo vysokej rýchlosti prešiel do protismeru a bokom auta narazil do stromu. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, v aute navyše zostal zakliesnený. Ďalšie vyšetrovanie bude zisťovať prítomnosť alkoholu v krvi zosnulého.

Polícia na záver apeluje na vodičov, najmä na mladých a neskúsených, aby nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Ich porušovaním totiž ohrozujú nielen seba, ale aj všetkých ostatných.