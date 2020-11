Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, prečo klesol počet PCR testov. Denné štatistiky sa budú meniť

Po pilotnom a dvoch celoplošných testovaniach sa minulý týždeň otvorili odberné miesta s antigénovými testami vo všetkých okresných mestách. Ministerstvo zdravotníctva postupne aktualizovalo zoznam aj s presnými časmi, kedy je možné na odbery prísť.

Rovnako sme si však všimli, že denné počty vykonaných PCR testov, ktoré sú presnejšie a drahšie klesol. Minister zdravotníctva Marek Krajčí aj premiér Igor Matovič na piatkovej tlačovej besede informovali, že situácia na Slovensku sa zlepšuje a krivka sa splošťuje. K denným štatistikám sa však nezapočítavajú výsledky práve antigénových testov. To by sa však malo zmeniť.

Prečo sa testuje menej?

Na otázku, prečo sa málo testuje odpovedalo včera Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. “V uplynulých dňoch bol menší záujem o PCR testy. Nie je to spôsobené zníženou kapacitou PCR testovania, súvisí to s dvomi kolami plošného testovania a s tým, že sú k dispozícii mobilné odberové miesta s antigénovými testami.”

Podľa ministerstva je to aj z dôvodu, že testy sú zadarmo a je o ne veľký záujem. Za uplynulé tri dni sa antigénovými testami dalo otestovať 16 242 ľudí a z toho 720 bolo pozitívnych (4,43%). Čo sa týka trasovania kontaktov, hygienici ich trasujú aj z PCR testov, ale aj z antigénových testov. Prečo sa však zatiaľ do štatistík nezapočítavajú aj čísla z antigénového testovania je zrejme kvôli logistike. Práve o tom na ministerstve prebieha diskusia a v najbližších dňoch by sa to malo meniť.

Testovanie antigénovými testami sa stáva jedným zo “zlatých štandardov” v boji proti pandémii nového koronavírusu. Z tohto dôvodu Európska komisia spustí ich centrálne obstarávanie pre jednotlivé členské štáty. Aktuálne sa očakáva nákup v počte minimálne 560 miliónov kusov, čo však môže trvať niekoľko mesiacov. V stredu to po rokovaní vlády uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.