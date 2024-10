Ministerstvo kultúry sa vrátilo do 50. rokov: Niektorým exzamestnancom stále nedoručili výpoveď, vyhrážajú sa zhabaním vecí

Zamestnanci ministerstva kultúry, ktorí sa ocitli v „prvej vlne“ prepúšťaní, nedávno pre interez prehovorili o tom, aká je podľa nich aktuálna situácia v rezorte. Opísali zastrašovanie, lustrovanie, odpočúvanie a aj praktiky, ktoré má nové vedenie na čele s generálnym tajomníkom služobného úradu Lukášom Machalom praktizovať pri prepúšťaní. Po jeho boku má pritom stáť šéfka osobného úradu Andrea Legátová.

Machala mal po svojom príchode na ministerstvo spolu so svojím „tímom“ odpočúvať zamestnancov a vytvárať zoznamy s menami tých, ktorých prepustia. Podľa tvrdení exzamestnancov, pri výpovediach došlo k porušeniu zákona.

Kým niektorí z nich mali dokumenty podpísať pod nátlakom, iná skupina do dnešného dňa nedostala výpoveď do rúk, a teda nič nepodpísala. O prepustení sa pritom mali dozvedieť už 28. augusta. Jeden z bývalých zamestnancov pod zárukou anonymity priblížil aktuálnu situáciu.

Stále bez fyzickej výpovede

Machala a Legátová sa majú odvolávať na to, že aj doručenie ústnej výpovede je dostačujúce. Rezort pre interez uviedol, že ak zamestnanec nesúhlasil s dohodou, bola mu doručená výpoveď, a tá sa považuje v zmysle zákona za doručenú aj vtedy, ak nebolo jej prevzatie potvrdené podpisom. Bývalí zamestnanci ale upozorňujú na problémy, ktoré im táto situácia spôsobuje.

„Do Machalovej kancelárie nás zavolali 28. augusta. Tam nám povedali, že nám zrušili miesto a že končíme. Dodnes nemáme v rukách fyzickú výpoveď. Nedávno sme si našli žlté lístky, tak sme išli na poštu. Dúfali sme, že nám poslali výpoveď do vlastných rúk tak, ako to ukladá zákon. Miesto toho sme si našli výplatné pásky a oznámenie zo strany generálneho tajomníka, že ústnu výpoveď považuje za doručenú,“ hovorí jeden z exzamestnancov ministerstva kultúry.

Skutočnosť, že v rukách dodnes nemá výpoveď na papieri, je však problematická. V momente, kedy skončí pracovný pomer, zamestnanci prepustení len ústnou formou nemôžu ísť ani na úrad práce, ani sa hlásiť do iného zamestnania.

„Náš advokát napísal výzvu, aby bola doručená výpoveď. Poslal to 9. októbra, do dnešného dňa sme nedostali odpoveď. Je pekné, že si vedenie rezortu povedalo, že je pre nich ústne doručenie výpovede dostatočné, alebo že podpísali nejakú zápisnicu. Na všetkom musí byť náš podpis, bez toho je to neplatné,“ prízvukuje s tým, že aktuálne iná možnosť ako súd neexistuje.

Druh výpovede, ktorý dostali niektorí z pracovníkov, je špecifický v tom, že bola ako dôvod uvedená reorganizácia, čo znamená, že existuje nárok na odstupné. Nikto z tých, ktorých sa to týka, zatiaľ ale nevie, aké odstupné dostane. Vedia, na čo majú nárok, netušia však, či to zo strany inštitúcie bude dodržané.

Bývalý zamestnanec situáciu označuje za „Machalovu psychologickú hru“. „Jemu robí dobre, že môže ľuďom ubližovať a že vyhrotí situáciu natoľko, že mu príde žaloba. On sa v tom vyžíva.“

Praktiky ako z minulého storočia

Výpovedná lehota zamestnancom prepusteným na konci augusta vyprší 31. 10. Až do toho momentu zostávajú štátnymi zamestnancami. Od začiatku septembra však majú uvedenú prekážku zo strany zamestnávateľa, čo znamená, že sa nedostanú do svojej kancelárie, nemôžu vykonávať svoju prácu a nedostanú sa ani k svojim osobným veciam.

Pred niekoľkými dňami im však mala byť zo súkromného čísla riaditeľky osobného úradu Andrey Legátovej adresovaná výzva, že sa majú dostaviť po svoje veci. V opačnom prípade budú uskladnené v priestoroch MK SR.

„V mene pána generálneho tajomníka JUDr. Lukáša Machalu Vás žiadam, aby ste sa dňa 21. 10. 2024 o 10:00 hod. dostavili na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33 vo veci vybavenia si výstupných formalít ako i prevzatia svojich osobných vecí,“ znie prvá časť SMS správy.

V tej druhej časti má Legátová klásť ultimátum. „V prípade, že sa na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nedostavíte, budú Vaše osobné veci komisionálne zbalené a uschované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.“

Exzamestnanec upozorňuje na jednu dôležitú skutočnosť. Osoby, ktoré boli prepustené a nebolo im pre prekážku umožnené vrátiť sa do práce, majú svoje veci uzamknuté.

„Čo teraz mienia urobiť? Vypáčiť to? Nejde o to, čo mi zoberú zo stola, mám tam iba pero. Všetko ostatné mám ale uzamknuté a kľúč mám pri sebe. Keď tam prídem, budem mať vypáčenú skrinku? Uvedomujú si, do čoho idú? Toto sú 50. roky,“ upozorňuje s tým, že najskôr prišiel zákaz vstupu a teraz im majú zhabať osobné veci.

„Všetci sa navyše stále vyhovárajú na Machalu, aby sa potom mohli brániť. Zároveň je to len ďalšie potvrdenie toho, že Machala je minister kultúry.“

Poukazuje tiež na to, že Legátová vo svojej správe píše, aby sa pre usporiadanie výstupných formalít a vypratanie vecí dostavili na ministerstvo 21. októbra. Štátnymi zamestnancami sú však do poslednej sekundy, kedy končí výpovedná doba, čo je 31. októbra. Výstupné formality sa zo zákona vybavujú v priebehu posledného dňa.

Interez kontaktoval ministerstvo kultúry, aby sa k situácii vyjadrilo. Do vydania článku nebola odpoveď doručená.