Milý detail na princovi Louisovi, ktorý neušiel pozornému oku mnohých fanúšikov. Toto veľa hovorí o jeho vzťahu s Kate

Fanúšikovia kráľovskej rodiny zobrali útokom každý detail, ktorý si všimli v emotívnom videu, ktoré zverejnili princ a princezná z Walesu. Tentoraz upozornili na milé gestá detí voči svojej mame Kate.

Ako informuje portál Tyla, William a Kate zverejnili krásne video, ktoré nakrútil Will Warr. Celá rodina si na ňom užíva čas strávený vonku, pričom k svojim rodičom sa pripojili aj George, Charlotte a Louis. Vo videu princezná Kate prezradila, že ukončila chemoterapiu a v tejto chvíli je vyliečená z rakoviny. Diváci nečakali a na videu si všimli množstvo zaujímavých detailov.

Milý detail na princovi Louisovi

Jedným z detailov je modrá farba, ktorú na sebe Walesovci mali. Podľa Elizabeth Holmes, autorky knihy HRH: So Many Thoughts on Royal Style, je však za tým zámer. Pre Vogue prezradila, že členovia kráľovskej rodiny si veľmi dobre uvedomujú posolstvo, ktoré vysiela ich oblečenie a modrá farba je typickou práve pre princeznú Kate.

Najnovšie si však ľudia na sociálnych sieťach všimli veľmi milý detail. V jednom zábere sa princ Louis rukou natiahne, aby svoju mamu chytil za rameno. Mnohí ľudia si to všimli a taktiež aj ruku Georgea, ktorý sa tiež chce chytiť chrbta svojej mamy. Je za tým zaujímavé ochranárske gesto, ale zároveň to vysiela odkaz lásky.

Kate ukončila chemoterapiu

Kate k dojímavému videu napísala, že konečne dokončila chemoterapiu a aj to, že posledných deväť mesiacov bolo pre ich rodinu veľmi ťažkých a museli si nájsť spôsob, ako budú fungovať ďalej a ako budú riešiť situácie, v ktorých sa ocitli. „Tento čas predovšetkým pripomenul Williamovi a mne, aby sme rozmýšľali a boli vďační za jednoduché, no dôležité veci v živote, ktoré mnohí z nás často považujú za samozrejmosť. Jednoducho milovať a byť milovaný. Teraz sa sústreďujem na to, čo môžem, aby som zostala bez rakoviny. Hoci som skončila s chemoterapiou, moja cesta k uzdraveniu je dlhá a musím pokračovať v užívaní si každého dňa tak, ako príde.“

Taktiež prezradila, že sa teší, že sa v najbližších mesiacoch vráti naspäť do práce a zhostí sa svojich povinností s tým, že má v sebe nádej a chuť žiť. „William a ja sme veľmi vďační za podporu, ktorú sme dostali a čerpali sme veľkú silu od všetkých, ktorí nám v tomto čase pomáhajú.“