Michaela pracuje v anglickom Mekáči: Večer bývajú ľudia opití, jeden začal močiť na dlážku, ďalší na seba vyťahovali nože

Viacero Slovákov si po strednej škole zvolí odchod do zahraničia, kde ich okrem nových životných skúsenosti lákajú aj rozsiahlejšie univerzitné možnosti. Podobnú cestu si vybrala aj Michaela zo Spišskej Novej Vsi, ktorá okrem štúdia kriminológie pracuje v McDonald’s.

V rozhovore s Michaelou z Anglicka sa dočítate aj: Či je práce popri štúdiu v Anglicku nevyhnutná.

Aké sú jej výdavky na ubytovanie?

Čo ju fascinuje na štúdiu kriminológie?

Prečo sa zamestnala práve v Mekáči?

Aké najdivnejšie veci tam zažila?

Mnoho slovenských študentov, ktorí pôsobia v Anglicku, hovoria o finančnej náročnosti spojenej s výdavkami za ubytovanie aj život. Je práca popri štúdiu v Británii nevyhnutná?

Práca v Anglicku počas štúdia je určite, avšak nie nutne, nevyhnutná. Finančne oproti Slovensku je to rozdiel, či už v plate, životnej úrovni alebo celkových cenách za potraviny, kozmetiku a veci, ktoré človek bežne potrebuje k životu.

K tomu ešte prirátame nájom, ktorý sa bežne po premene kurzu pohybuje okolo úrovne minimálnej mzdy na Slovensku. Takže, ak nepochádzaš z prostredia, kde si to všetko vďaka pomoci môžeš dovoliť financovať, alebo aj keď pochádzaš a chceš si popri tom niečo privyrobiť, tak dopyt po práci sa stane nevyhnutným.

Ak mám povedať za seba, tak ak by som si nenašla žiadnu prácu popri škole, nemohla by som si tu dovoliť ani žiť, nie to platiť nájom či ušetriť nejaké peniaze.

Za koľko sa priemerne pohybuje cena internátov/prenájmov v Leicestri, kde žiješ?

Cena nájmov sa tu veľmi líši. Rozdelila by som to na tri skupiny: školský internát, súkromní prenajímatelia (tzv. landlord) a firmy, ktoré poskytujú bývanie pre študentov. Povedzme, že ak sa rozhodneš pre školský internát, tak si tu pokojne vieš nájsť izbu za £99 (118 eur)/týždenne vrátane energií, no dokáže sa to vyšplhať aj na sumu £185 (221 eur).

Ceny v týchto internátoch sa líšia od toho, či si hľadáš len izbu v študentskom byte, kde zbytok bytu zdieľaš s ostatnými, alebo preferuješ súkromie v podobe garsónky. Poväčšine sa v danom komplexe nachádza aj posilňovňa, priestory na oddych či učenie. Nájom u landlorda ťa pri troche šťastia a rýchlosti hľadania vie vyjsť aj lacnejšie, avšak nie stále sú v cene aj energie.

Poväčšine ide o byty alebo domy, kde si prenajímaš izbu a zbytok zdieľaš s ostatnými. Nájdu sa aj ponuky, kde si spolu s izbou vieš prenajať aj “vlastnú“ kúpeľňu, avšak to už je vo výsledku o čosi drahšie. Študentské firmy, ponúkajú hlavne štúdiá, čo je v podstate garsónka a spolu s priateľom sme sa rozhodli pre túto možnosť. Týždenne to vychádza na £165 (197 eur), ale bez energií. Samozrejme, všetky ceny závisia aj od polohy k centru mesta.

Študuješ kriminológiu. Čo ťa na tvojom odbore najviac fascinuje?

Aj keď kriminológiu študujem ešte len prvý rok, najviac ma fascinuje tá rôznorodosť! Tým mám na mysli, že kriminológia spadá či už pod sociológiu, psychológiu, psychiatriu, sociálnu antropológiu alebo kriminálne právo. Je to všetko, len nie nudné! Baví ma spoznávať, prečo sa kriminalita vôbec deje, čo je za tým, či už po historickej alebo sociálnej stránke a aké má dôsledky.

Pomaly začínam objavovať pozadie za všetkým, čomu som doteraz nie tak veľmi rozumela. Osobne ma najviac láka rehabilitácia väzňov, no v poslednom čase som sa začala zaujímať taktiež aj o cyber crime a cyber security, kde som si aj práve tieto predmety zvolila ako doplňujúce do druhého ročníka.

Sú zamestnávatelia v Anglicku otvorení prispôsobiť sa študentom napríklad v pracovnom čase?

Z mojej skúsenosti áno. Neviem však, či som mala šťastie, alebo je to bežné. (Smiech) Tým, že mi končí škola často až o štvrtej poobede, tak som sa bála toho, kedy by som vôbec bola schopná pracovať s tým, aby som aj stíhala štúdium. Moja prvá práca bola robota čašníčky v jednej talianskej reštaurácii, avšak bola som dosť obmedzená časom, keďže zatvárali pomerne skoro a nemala som veľa možností na výber.

Pracuješ v McDonald’s. Prečo si si vybrala práve ich?

Po tej skúsenosti som dostala ponuku od McDonald’s, kde som sa hlásila na nočné zmeny, nakoľko je v prevádzke 24/7. Zo začiatku som to zvládala úplne super, keďže mi prípravný ročník pomaly už aj končil a nasledoval mesiac voľna. No akonáhle mi začal semester, kde mám školu každý deň a do toho neustále nočné, tak som na sebe cítila, že časom by som to už prestávala zvládať a potrebovala som si nájsť balans.

Pamätám si, že vtedy som s úplne malou dušičkou šla za manažérkou, či by mi nebolo možné zmeniť zmeny skôr na tie večerné počas týždňa, aby som sa vedela dostatočne sústrediť na štúdium. No a čo sa nestalo? Vyhoveli mi v tejto požiadavke, za čo som maximálne vďačná.

Tvoj pracovný čas je väčšinou počas noci. Ako zvládaš prácu v noci a školu cez deň?

Chce to naozaj pevnú vôľu a odhodlanie sa na niečo takéto vôbec dať. S nočnými som už skúsenosti mala, keď som brigádovala počas strednej školy (naozaj nikomu neodporúčam), tak som približne vedela, čo ma čaká a aj to, že mi to takto vyhovuje.

Teda nevravím, že všetko je ružové a ide to ako po masle. Samozrejme, že mám dni, kedy sa mi naozaj nič nechce a pýtam sa samej seba, na čo som sa to dala. Ale ak si človek stanoví priority a ciele, tak všetko je jednoduchšie. K tomu všetkému patrí, samozrejme, aj rozplánovanie si time managmentu tak, aby človek nevyšiel z rovnováhy a vedel si na všetko potrebné nájsť čas.

Veľkou výhodou pre mňa je aj to, že mi zmenili pracovné časy počas týždňa, kde robím väčšinou od 18:00 do 02:00, a teda mám čas sa vyspať a víkendy som ostala pri nočných.

Nemala si problém s “papierovačkami” ohľadom zamestnania po brexite?

Ja som sa vlastne žiadosti o študentské víza vyhla, pretože som išla študovať ešte v minulom školskom roku. Od janurára, kde som ešte stále bola v maturitnom ročníku na gymnáziu, som začala chodiť na taký prípravný ročník, tzv. International Year Zero. Aby som to obišla, tak som šla v decembri 2020 do Anglicka na pár dní, ktoré som vlastne prežila na hoteli v karanténe

Následne som letela naspäť domov, aby som teda mala dôkaz, že som v Anglicku žila a mohla si vybaviť tzv. Pre-Settled status. Vďaka tomuto si môžem po piatich rokoch požiadať o tzv. settled status (potvrdenie o trvalom pobyte). V lete 2021 som si však musela aj tak vybaviť viaceré papiere a doklady, pričom všade pýtali presne to potvrdenie, kvôli ktorému som musela koncom roka 2020 absolvovať pár dní v Anglicku. Aby som mohla študovať, požiadať o študentskú pôžičku a tiež pracovať.

Zažívaš počas nočnej práce aj nejaké zvláštne situácie?

Čo si spomínam, tak v prvom rade asi stojí za zmienku, že naša prevádzka je v centre mesta. Zákazníci teda prichádzajú z barov a klubov, čo mnohokrát znamená, že prídu podgurážení. Najviac si spomínam asi na to, keď bolo u nás v noci plno a jeden chalan začal fyzicky obťažovať cudzie dievča.

Jej kamarátka sa jej zastala, čo vyústilo do ostrej bitky. Opätovali si tvrdé údery, až som zrazu videla, ako ten chalan zdvihol dievča nad hlavu a hodil ju o zem. V tom momente som bola v šoku, samozrejme, prišla polícia. V noci však chodia ochrankári do Mekáču bežne. Dohliadajú na bezpečnosť či na dodržiavanie pandemických opatrení.

Ďalšia z takých divných vecí bola, keď nejaký opitý človek začal močiť na dlážku. Keď sa na to pozeráš, nerozumieš, ako to môže niekto spraviť. Stalo sa nám aj to, že ľudia na seba vytiahli nože. Ale máme bezpečnostné tlačidlá, ktoré ihneď privolajú políciu. Ako je však zvykom, väčšinou prídu neskoro, keď je už po konflikte. (Smiech)

Akú najdivnejšiu požiadavku od zákazníka si dostala počas práce?

Raz sme dostali objednávku, v ktorej si zákazník vypýtal hamburger bez žemle, bez mäsa, bez kečupu, bez cibule len s extra uhorkami. Jediné čo teda chcel, bola miska uhoriek. Vtedy mi zastavilo myseľ.

Inokedy som obsluhovala na pokladni. Došli dvaja páni a keď som sa ich opýtala, čo im môžem ponúknuť, ostali na mňa len ticho pozerať. Bolo to vtipné, ale aj nepríjemné. Len sa proste pozerali. Bežne sa ma ale zákazníci pýtajú na meno či telefónne číslo, ale našťastie, také informácie nemôžeme ani poskytovať. (Smiech)

V čom je nočná šichta iná?

Tým, že sme v centre mesta, tak cez deň chodia rodiny s deťmi či pracujúci ľudia. V noci zas, ako som spomínala, mladí ľudia z klubov a párty.

Je to časovo náročné cez deň aj v noci. Aby som však nezabudla, práca v McDonald’s je všeobecne veľmi stresujúca. Človek to musí nejako prijať, zžiť sa s tým a zvládať to. Vyznie to možno smiešne, ale ten stres pripraví človeka na ďalšie veci do života.

Koľko si dokážeš v McDonald’s zarobiť?

Keď som nastúpila v lete 2021, tak moja hodinová mzda sa pohybovala na 7,5 libier na hodinu. Bol tam rozdiel aj v tom, koľko máš rokov. Jedna taxa bola pre ľudí do 21 rokov a druhá teda pre starších. Od októbra sa zmenili pravidlá na hranicu 18 rokov.

Teraz mám za hodinu 9 libier, ale s tým, že na nočných je príplatok, takže mám vlastne 10 libier. Medzičasom sa mi zmenila aj pozícia, čo tiež spôsobilo zvýšenie platu. Nedávno som úspešne dokončila manažérsky kurz, ktorý ma plne pripravil na to, aby som mohla byť zmenová manažérka, a teda presedlala som na úplne novú pozíciu. V tomto prípade sa mzda pohybuje od 11,5 libier a vyššie. Ak sa človek vynájde, môže si pekne zarobiť.

Jednou z častých otázok na pohovore do Mekáču je, kde sa vidíš o 3 roky…

Dúfam, že úspešne skončím štúdium kriminológie, to je taký môj maličký cieľ. A tiež už začínam premýšľať nad štúdiom magisterského stupňa, keďže neskôr by som sa chcela venovať buď rehabilitácii väzňov, alebo sa nechať ponoriť do sveta proti cyber crimes.

O tri roky sa tiež vidím rovnako šťastná, ako som teraz. Treba sa starať o svoje mentálne zdravie tak ako aj o to fyzické. Netreba v tom poľaviť, hlavne, keď má človek štúdium aj prácu. Koniec koncov uvidím, kam ma to o 3 roky zaveje. (Smiech)