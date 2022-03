Zmenila si meno, aby ju nepoznali, stala sa z nej hviezdna ruská vedkyňa. Kto je tajomná Putinova dcéra Katerina?

Ruský prezident Vladimir Putin je známy tým, že nehovorí o svojom súkromí a rodine. Viaceré zdroje tvrdia, že mimo manželstva mal viaceré vzťahy a aj mimomanželské deti, pričom oficiálne sa s ním spájajú len dve dcéry, Maria a Katerina. Práve druhá menovaná sa okrem športu presadila aj vo vede a výskume, kde si teraz buduje kariéru bez napojenia na svojho dnes negatívne slávneho otca.

Hľadať pravdu a fakty v súkromí Vladimira Putina je nielenže náročné, ale ešte aj zbytočné. Ruský prezident má vďaka svojmu postaveniu a moci vlastné páky na to, aby udržal v tajnosti všetko, čo chce. V opačnom prípade hrozia nepríjemné následky, aké zažil napríklad niekdajší moskovský denník Korespondent.

Tento zdroj sa začal v roku 2008 venovať Putinovej plánovanej tajnej svadbe s Alinou Kabajevovou, no už 6 mesiacov po vydaní článku tieto noviny zrušili.

Je naozaj otázne, koľko má vlastne detí

Dcéry Maria (36) a Katerina (35) sú oficiálne jeho deťmi, aj keď ich mená nikdy nespomína. Ďalej sa hovorí o osemnásťročnej Luie, ktorá bola donedávna hviezdou Instagramu. Po začiatku eskalácie konfliktu na Ukrajine sa však pod nátlakom hejtu stiahla z online priestoru.

Na čísle tri by to ale nemalo končiť, keďže s niekdajšou gymnastkou a političkou Kabajevovou má mať ďalšie 4 deti, čo však nie je potvrdené.

„Moje dcéry žijú v Rusku a študovali iba v Rusku. Som na ne hrdý,“ povedal. „Hovoria plynule tromi cudzími jazykmi. Nikdy s nikým nehovorím o svojej rodine. Každý človek má právo na svoj osud, žiť svoj vlastný život a žiť ho dôstojne,“ povedal líder Ruska v roku 2015 na margo svojich potomkov.

Katerina si zmenila meno a vydala sa na cestu výskumu

Narodila sa 31. augusta 1986 vo východonemeckom meste Drážďany, kde Putin pôsobil ako agent KGB. Keď mala päť rokov, rodina sa odsťahovala do Petrohradu, kde sa však Katerina spolu so svojou o rok staršou sestrou až tak dlho nezdržali.

Maria a Katerina odišli na Putinove rozhodnutie späť do Nemecka, keďže v Petrohrade bola nestála spoločenská situácia. Po opätovnom návrate do Ruska chodila Katerina na nemeckú školu do Moskvy, kde sa naučila nemecký jazyk. Nemčinu na veľmi dobrej úrovni ovláda aj samotný Putin, ktorý sa ju naučil počas obdobia práce pre KGB v Nemecku.

Postupom času si dokonca zmenila aj meno. Otcove priezvisko vymenila za priezvisko starej mamy z matkinej strany. Katerina Tikhonovna Shkrebneva začala v roku 2005 študovať na univerzite v Petrohrade, kde sa zaujímala o japonské štúdiá.

Tikhonova, ktorá neskôr získala titul z matematiky a fyziky na univerzite v Moskve, dokázala v roku 2019 obhájiť svoju dizertačnú prácu na tému Matematické problémy korekcie činnosti vestibulárnych mechanoreceptorov.

Roky predtým vydávala rôzne publikácie a spolupracovala na množstve vedeckých projektov, pričom vždy stáli po jej boku tie najväčšie mená súčasnej ruskej vedy vrátane rektora Moskovskej univerzity. Dnes je Katerina riaditeľkou spoločnosti Innopraktika, rozvojového projektu v hodnote 1,7 miliardy dolárov na vytvorenie vedeckého centra na Moskovskej štátnej univerzite.

Športová kariéra

Kým sa z nej stala hlava viacerých vedeckých projektov a inštitúcií, mala Tikhonova rozbehnutú aj sľubnú športovú kariéru. V disciplíne akrobatický rock’n’roll, ktorá je vo svete mimoriadne zriedkavá a profesionálne sa jej venuje podľa rebríčkov len približne 200 ľudí, obsadila v rokoch 2013 a 2014 na svetovom šampionáte piate, respektíve druhé miesto.

Niekdajšia akrobatka sa neskôr venovala aj propagácii a marketingu v národnom športovom zväze, pričom jej vplyvom sa v Moskve vybudovalo moderné tréningové centrum pre tento druh športu.

Manželstvo s miliardárom

Podľa dostupných informácií sa Putinova druhá najstaršia dcéra oženila v roku 2013 s miliardárom Kirillom Šamalovom. Otec tohto pána je totiž spolumajiteľ Rossiya Bank a ich rodina mala tiež významný vplyv na spoločnosti, ktoré pracovali s plynom a chemikáliami.

Agentúra Reuters v roku 2015 odhadovala, že spoločný majetok Kateriny a Kirilla môže presahovať 2 miliardy dolárov. Ich vzťah však nevyšiel a pár v roku 2018 oznámil rozvod, píše Bloomberg.

Putin ich nepriznáva, no pravdepodobne im dláždi cestu

Zatiaľ čo sa Putin nikdy nepriznal, že práve Katerina a Maria sú jeho dve dcéry s bývalou manželkou, reportérka BBC pre Rusko vyzdvihla jeho vplyv v ich kariérach. Predsa len, Katerina je z roka na rok vždy v popredí väčšiny štátnych vedeckých programov. Maria Vorontsova, Putinova prvá dcéra, je detskou endokrinologičkou.

„Vaši starí priatelia, manažéri štátnych firiem, pomáhajú týmto dvom ženám s ich obchodnými operáciami,“ povedala Rustamová. „Vidíme, že televízne kanály ich začali vysielať veľmi často. Každý ich pozná a vie, ako vyzerajú dnes. Toto je verejné tajomstvo. Povedzte mi, prosím, kedy priznáte, že sú to vaše deti a kedy sa otvoria spoločnosti, tak ako deti iných svetových vodcov?“

Putin jej na to odpovedal, ako inak, svojsky. „Práve ste položili otázku týkajúcu sa podnikania. Spomenuli ste jednu ženu, spomenuli ste ďalšiu,“ povedal. „Práve ste uviedla pár faktov. To nie je dosť. Trochu sa porozhliadnite a pochopíte, aké majú podnikanie a či vôbec nejaké majú, kto čo vlastní a kto komu pomáha,“ cituje slová Putina Washington Post.