Mesto na východe Slovenska terorizuje detský gang. Za zbitie človeka si dávajú body, ten kto ich má najviac, je na čele

Ak zbije 60-ročného človeka, bitkár dostane 10 bodov, ak zbije 50-ročného, tak 20 bodov. Po Spišskej Novej Vsi a potulujú detské či mládežnícke gangy, ktorých zábavou je napádať ľudí. Určili si dokonca bodové pravidlá.

Musel ísť na CT mozgu

O gangoch informuje v reportáži TA3. Opisuje prípad syna manželov, ktorý dostal pred polrokom kopanec do hlavy, ale podarilo sa mu ujsť. Gang ho ale pred mesiacom chytil opäť a udreli ho do tváre a pred pár dňami ho držali za vlasy a kopali do tváre. Syn je doteraz na PN, museli s ním ísť na urgent a postúpil CT vyšetrenie mozgu, ale aj chirurgické a očné vyšetrenie.

Zbili aj otca

Aby toho nebolo málo, tak si potom gang podal aj otca opisovanej obete. “Slovne nás atakovali, že aha, to je otec toho, čo si mu zbil syna,“ opísala manželka napadnutého 50-ročného otca, ktorý utŕžil dve rany do tváre.

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vie o dvoch gangoch. Sú to ôsmaci až deviataci základnej školy, prípadne sú aj na strednej škole a takéto útoky robia pre zábavu, uvádza náčelník mestskej polície. V gangoch je tiež hierarchia a na vrchole je ten, kto má najviac bodov, pričom napadnutie sa boduje. Za napadnutie 60-ročnej osoby je 10 bodov, za 50-ročnú osobu 20 bodov a tak postupne.

Členovia gangu vyhliadnuté obete napádajú aj odzadu. Polícia po nich intenzívne pátra.