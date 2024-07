McDonald’s aj KFC otvoria vo viacerých menších slovenských mestách. Reťazce ponúknu prácu s nadštandardným platom

Milovníci rýchleho občerstvenia budú mať dôvod na radosť. Populárna sieť reštaurácií KFC totiž na Slovensku otvorí viacero nových prevádzok, píšu Aktuality. Expanziu ale chystá aj konkurenčný McDonald’s.

KFC je síce na Slovensku, čo sa týka množstva prevádzok, v pomyselnom tieni McDonaldu, no prichádza s rozširovaním. K súčasným trinástim reštauráciám pribudne aj jedna v Nitre a v Martine. Firma aktuálne hľadá nových zamestnancov. Láka na plat okolo 1 648 eur v hrubom.

Burger King ide proti prúdu

O nových pobočkách McDonaldu sme vás informovali ešte v júni, no spoločnosť vtedy odmietla prezradiť presné lokality. Hovorila o menších, približne 20-tisícových mestách. Už dávnejšie však vieme, že nové pobočky sa objavia v Piešťanoch, Žiari nad Hronom, Leviciach a Topoľčanoch. Jedna pribudne aj v Žiline a taktiež v Bratislave, neďaleko obchodného centra Bory.

Naopak, po krátkej expanzii do menších miest ako Zvolen a Liptovský Mikuláš, zastavil rozširovanie Burger King. Minimálne do konca roka žiadnu novú neotvorí, aj keď skôr avizoval, že by chcel mať naprieč Slovenskom prevádzok viac.