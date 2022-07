Maximálne nevhodné, pikantné aj poriadne šokujúce. 10 filmov, ktoré získali nálepku „iba pre dospelých“

Na vrchole systému hodnotenia filmov, ktorý sa používa v USA, stojí takzvané „NC-17“ s nálepkou „iba pre dospelých“. Čo to znamená a ktoré filmy sa ním môžu „pochváliť“?

Portál Entoin vysvetľuje, že história vzniku hodnotenia NC-17 siaha do roku 1990, kedy organizácia The Motion Picture Association of America nahradila hodnotenie X práve touto novinkou. Malo to svoje opodstatnenie, a to, že hodnotenie X sa dostávalo do povedomia predovšetkým v spojitosti s pornom. NC-17 sa teda používa pre filmy, ktoré obsahujú explicitné sexuálne scény či násilie, nevhodné pre maloletého diváka.

V súčasnosti je skôr výnimkou ako pravidlom, že film dostane toto hodnotenie. Netflix ale už čoskoro uvedie vôbec prvý film, ktorý získal takéto prísne hodnotenie. Je ním snímka s názvom Blonde, ktorá sa sústredí na ikonu Marilyn Monroe. Viac o nej sa dozviete v našom článku.

Vybrali sme 10 filmov s hodnotením NC-17, ktoré sú horúce, šteklivé a niektoré aj poriadne zvrátené. Mnohé z nich sa ale napriek tomu oplatí vidieť, pretože prinášajú oveľa viac, ako len prehnanú kontroverziu.

Showgirls (1995)

Režisérovi Paulovi Verhoevenovi nie je šokovanie divákov cudzie. Spája sa so snímkami ako RoboCop, Základný inštinkt alebo najnovšou Benedettou, inšpirovanou skutočným príbehom lesbickej mníšky. Showgirls je film spadajúci do kategórie erotických, odohrávajúci sa v nablýskanom Las Vegas. Jeho hlavná hrdinka sa stane tanečnicou v striptízovej show a ako sa teda dá aj predpokladať, je plný erotiky, nahoty a sexu. Čo predovšetkým v dobe svojho vzniku spôsobilo rozruch.

Rojkovia/The Dreamers (2003)

Príbeh snímky Bernarda Bertolucciho je zasadený do Paríža roku 1968. Napriek nepokojným udalostiam, ktoré sa vonku odohrávajú, si dvojica súrodencov a ich kamarát spoločne plnia svojho najtajnejšie sexuálny sny. Film Rojkovia odkazuje na množstvo umeleckých diel z oblasti kinematografie alebo výtvarníctva, nakoľko samotní hlavní hrdinovia sa hrajú rôzne intelektuálne hry, pri ktorých ich spomínajú, citujú alebo napodobňujú svoj obľúbený obraz. Herci vo väčšine stopáže vystupujú úplne nahí a pomocou nahoty režisér vykreslil ich komplikovaný spoločný vzťah a názory.

Prci, prci, prcičky/American Pie (1999)

Asi nikoho neprekvapí, že sa v zozname filmov s hodnotením NC-17 ocitol práve tento. Prci, prci, prcičky, ako iste viete, sa odohráva v prostredí strednej školy a sleduje dospievanie skupinky tínedžerov, ktorá sa rozhodne prísť o panictvo. Aby sa to chlapcom podarilo, najprv musia nejaké dievčatá zbaliť. Ich plány ale nejdú tak jednoducho, ako dúfali, preto si dajú jasné ultimátum – mať sex ešte pred maturitou.

Život Adéle/Blue Is the Warmest Colour (2013)

179 minút dlhá romanca zachytáva sexuálne dospievanie hlavnej hrdinky a všetky etapy, ktoré vzťah môže mať. Láska v akejkoľvek podobe dokáže byť plná vášne a tento film to iba potvrdzuje. Stredoškoláčka Adéle sa stretáva so zdanlivo obyčajnými strasťami dospievania, prvými sexuálnymi experimentami a skúsenosťami. Skutočný zlom však nastáva v momente, kedy spoznáva Emmu. Ich zamilovanie prerastie až do vážneho vzťahu. Medzitým nechýba množstvo explicitných sexuálnych scén, ktoré dopomáhajú príbehu posúvať sa vpred.

Srpski film/A Serbian Film (2010)

V tomto prípade ide o tú azda najdrsnejšiu formu sadomasochizmu, aká sa vo filme objavuje. Hlavným hrdinom snímky je bývalý pornoherec Miloš, ktorý prijme posledný kšeft, aby potom mohol spolu so svojou ženou a synom odísť z utláčaného Srbska a finančne ich zabezpečiť. Keď však prácu prijíma, netuší, čo všetko ho to bude stáť. Jednou z najviac vyhrotených scén je tá, v ktorej už znásilnený Miloš znásilňuje svoju brutálne dobitú krvavú manželku a svojho malého syna, ktorý je v bezvedomí. Záver predstavuje úplný vrchol v brutalite a dokonca niekoľko minút muselo byť z filmu vystrihnutých kvôli nepozerateľným scénam. V tomto prípade sa ani trochu nečudujeme, že Srpski film dostal hodnotenie NC-17.

Kasíno/Casino (1995)

Ace Rothstein je dosadený na miesto vedúceho kasína v Las Vegas nie práve tými najčistejšími praktikami. Toto miestečko mu totiž zabezpečí mafia. Všetko ide na prvý pohľad hladko, ako má, až kým sa neobjaví profesionálna podvodníčka. Kasíno je jasným príkladom toho, že aj film s hodnotením NC-17 stojí za to vidieť a ani zďaleka nie je jeho účelom iba šokovať divákov. Dnes možno o ňom hovoriť ako o kultovom.

Lesný duch/The Evil Dead (1981)

Nie iba filmy so sexuálnymi explicitnými scénami, ale aj horory, akým je aj napríklad tento, sa môžu pýšiť týmto „prísnym“ hodnotením. Lesný duch sa točí okolo pätice kamarátov, ktorá sa ocitne v lesnej chate, kde objavia Knihu smrti. Začnú sa v nej hrabať a prečítajú nahlas zaklínadlá, ktoré nikdy nemali vysloviť. Tie prebudia Lesného ducha a začnú sa diať hrôzostrašné veci.

Hanba/Shame (2011)

Film Hanba sa zaraďuje do kategórie snímok o sexuálnej závislosti. Sex tu teda nie je iba prostriedkom na zvýšenie svojej atraktivity. Je dôležitým prvkom pre celý príbeh a samotnú hlavnú postavu, ktorú stvárnil herec Michael Fassbender. Napriek tomu, že má výbornú prácu, je dobre zabezpečený, žije v New Yorku a môže mať všetko, čo si zmyslí, jeho frustrácia vrcholí v závislosti na sexe. Zaujímavosťou je, že hotel, ktorý vo filme vidíme, je preslávený tým, že jeho návštevníci si obľubujú ukájať svoje sexuálne chúťky na obrovských oknách siahajúcich od podlahy až po strop miestnosti. Presne takúto scénu vidíme aj vo filme.

Šťastie/Happiness (1998)

Komediálna dráma s pozitívnym názvom ukazuje príbehy troch sestier, ktoré ale ani zďaleka šťastné nie sú. Kým si prvá nedokáže nájsť „toho pravého“ a udržať si ho, druhá síce vydatá je, no popritom vedie pedofilné sexuálne vzťahy a tretia čelí až priveľkému záujmu mužov. Každá z nich teda zvádza odlišný boj a čo ich spája, sú ich čisto ľudské chyby a vášne, ktorým sa oddávajú bez akéhokoľvek prikrášlenia.

Nymfomanka/Nymphomaniac (2013)

V tomto prípade ide o skutočne šokujúci a kontroverzný film z dielne ešte poburujúcejšieho Larsa von Triera. Napriek množstvu zvrátených aj trpkých scén však má ku svojej téme nepochybne čo povedať. Už ako napovedá jeho samotný názov, hlavnou hrdinkou je žena, ktorú sužujú nenásytné sexuálne túžby, ktorých uspokojenie jej ovplyvňuje všetky vzťahy/“nevzťahy“ aj celý život. Nymfomanka je predovšetkým štúdiou ženskej sexuality. Veľmi otvorenou a v niektorých momentoch až nepríjemnou. Predovšetkým však strhujúcou a smutnou.