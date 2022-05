Matovičov návrh prešiel: Vláda schválila mimoriadnu daň pre Slovnaft, peniaze pôjdu deťom

Vládny kabinet schválil mimoriadne zdanenie pre spoločnosť Slovnaft. Bratislavská rafinéria by tak mala navyše platiť daň z výhody získanej pre osobitnú situáciu na trhu s ropou.

Nová daň sa bude počítať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej rafinériou v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou a priemernou cenou obstarania zníženého o 5 amerických dolárov.

Slovnaft by mal platiť 30 percent z rozdielu pri nákupe ruskej ropy

Slovnaft by mal platiť 30 percent z rozdielu z nižších cien pri nákupe ruskej ropy. Zákon o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou by mala Národná rada SR schváliť v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť zákona je naplánovaná od 1. júna 2022.

Podľa ministra financií Igora Matoviča, do štátneho rozpočtu by vďaka novej dane pre Slovnaft pritiecť približne 280 až 290 miliónov eur ročne. Výnos z mimoriadnej dane za nákup ruskej ropy by mal byť k dispozícii už za mesiac jún. Na cenách palív by sa podľa Matoviča nová daň nemala prejaviť žiadnym spôsobom.

Prísľub Slovnaftu je podľa neho taký, že udržia ceny pohonných hmôt na úrovni z posledných týždňov. Výnos z mimoriadnej dane by mal byť podľa ministra financií použitý na služby deťom.