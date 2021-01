Matovič opäť kritizuje Sulíka. Dáva mu za vinu katastrofu v nemocniciach aj tisícky mŕtvych

Nemocnice pozastavili plánované operácie, najhoršia situácia je v Nitre. Dnes má na Slovensko doraziť 2,6 milióna antigénových testov na ochorenie COVID-19. Premiérovi sa však súčasná situácia nepáči.

Vo svojom dnešnom statuse Igor Matovič najskôr zdôraznil, že chcel katastrofe a vysokým počtom nových nakazených zabrániť a to plošným testovaním, ktoré sa podľa neho malo konať v decembri. Schválil ho aj Ústredný krízový štáb, no nebol dostatočný počet testov na to, aby sa zrealizovalo.

Ako to bolo s plošným testovaním?

Z prieskumu Ako sa máte, Slovensko? v polovici decembra vyplynulo, že Slováci plošné testovanie nechcú a viac sa prikláňajú k lockdownu. Ten skutočný však nastal až od 1. januára. K celoplošnému testovaniu sa vyjadrilo aj konzílium odborníkov, ktoré dalo jasne najavo, že ho neodporúča. V stanovisku odborníkov sa písalo, že najzávažnejší dôvod, prečo celoplošné testovanie neodporúčajú je, že to uberie energiu už tak dosť vyčerpaným zdravotníkom.

Premiér Igor Matovič opäť skritizoval Richarda Sulíka, že jeho vinou testovanie neprebehlo. Rovnako je podľa premiéra dôsledkom neskorého nákupu testov aj zlá situácia v nemocniciach a tisícky mŕtvych.

Na záver svojho statusu premiér dodal, že Richard Sulík sa opäť nezúčastnil na rokovaní vlády a naznačil, že “oddychuje” v Dubaji. Podľa Asociácie nemocníc Slovenska je načase, aby vláda prestala vytvárať či hľadať vinníkov vzniknutej situácie, ale podnikla kroky, ktoré celému sektoru pomôžu zvládnuť kritickú situáciu.

Zdravotnícky personál je podľa združenia na pokraji zvládania súčasnej situácie. Len v zdravotníckych zariadeniach patriacich pod asociáciu bolo k 5. januáru hospitalizovaných 1 265 pacientov, čo je 44 % zo všetkých hospitalizovaných pacientov na ochorenie COVID-19. Z toho je na pľúcnej ventilácii 106 pacientov, čo je 43 % zo všetkých takto liečených pacientov. Navyše, čísla hospitalizovaných a pacientov na pľúcnej ventilácii každým dňom rýchlo stúpajú.