Matovič nazýva Sulíka “malým deckom” a jeho plán vraj je “cesta do pekla”. Na plošnom testovaní trvá

Plán strany Sloboda a Solidarita (SaS) je podľa predsedu vlády Igora Matoviča nezodpovedný a je to „cesta do pekla“. Povedal to pred dnešným rokovaním Ústredného krízového štábu.

Premiér doplnil, že ak by plán SaS platil, tak západné Slovensko by mohlo byť zelené a nezaujíma ho, že na východ od Nitry to „horí“. Treba sa podľa neho pozerať na to, či sa neplnia nemocnice.

Sulík je podľa Matoviča “malé decko”

Premiér plán predsedu SaS Richarda Sulíka kritizuje. Podľa neho totiž len okopíroval niečo z Česka, niečo z ministerstva zdravotníctva a urobil kompilát. „Figu borovú máme plán,“ povedal predseda vlády. Tvrdí, že Sulíkovi nedal úlohu, aby pripravil takýto plán, ale aby priniesol alternatívu voči komunitnému testovaniu. Podľa Denníka N nazval Richarda Sulíka “malým deckom”.

Rovnako pred zasadaním krízového štábu premiér potvrdil, že celoplošné testovanie v decembri bude. Zrejme ale nebude dobrovoľné, no povinné. Ukazuje to podľa neho nízka účasť na plošnom testovaní z tohto víkendu.

Sulík predstavil svoj plán

Základnou myšlienkou plánu SaS, ktorý dnes predstavili, je rozlišovať medzi málo a veľmi nakazenými regiónmi. Semafor zdravia je rozdelený na osem kapitol, prvá sa týka všeobecných podmienok, ktoré platia vždy. Súčasťou semaforu sú zároveň špecifické opatrenia. Tie budú jednotlivým regiónom prideľované podľa toho, v akom stave sa nachádzajú.

Celé Slovensko je v pláne SaS rozdelené na 36 častí podľa jednotlivých obvodov regionálnych úradov verejného zdravia. Každá takáto časť Slovenska by mala pridelené skóre. To by určovali štyri veličiny, a to počet nakazených na 100-tisíc obyvateľov, počet nakazených ľudí nad 65 rokov na 100-tisíc obyvateľov z tejto vekovej skupiny, rýchlosť ako sa vírus šíri a pozitivita, teda koľko percent z urobených testov bolo pozitívnych. Viac sa dozviete v našom aktuálnom článku.