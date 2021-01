Matovič chce dnes vyriešiť situáciu so Sulíkom raz a navždy. Do leta sa stihne zaočkovať len tretina Slovákov

Pred rokovaním vlády oznámil premiér Igor Matovič, že problémy so Sulíkom sú dlhodobé. Viackrát sa podľa neho stalo, že médiám minister hospodárstva povedal klamstvo. Pravdu si vraj prispôsobuje podľa seba. Dnes chce situáciu na vláde vyriešiť raz a navždy. Je potrebné „to už raz rozseknúť, lebo takto sa už fungovať nedá“.

Igor Matovič sa vyjadril aj k vedcom, ktorí včera kritizovali plán celoplošného testovania. Vedcov, ktorí tvrdia, že je dôležité hromadne očkovať a nie hromadne testovať, nazval hlupákmi. Stále trvá na svojom, že celoplošné testovanie je jedinou možnosťou. Rovnako povedal, že je klamstvo, že sa bude masívne očkovať. Podľa premiéra sa do júna zaočkuje len jedna tretina obyvateľstva, čo je podstatne menej, ako tvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ten ešte počas vianočných sviatkov povedal, že do apríla sa otestuje viac ako 3 milióny Slovákov. Posledné dni sa riešia najmä problémy medzi premiérom a ministrom hospodárstva, problémom bol najskôr neskorý nákup testov. Následne ich premiér označil za šmejdy. Richard Sulík sa však bránil tým, že nákup testov RapiGen schválili Štátne hmotné rezervy a ministerstvo zdravotníctva.

Podľa premiéra Igora Matoviča nemožno klamať ľudí, že sa teraz ide masovo očkovať. Slovensko nemá dostatok vakcín, prichádzať budú postupne. Bez veľkého testovania sa vraj nedá masívne očkovať. Ešte pred rokovaním vlády vystúpil aj minister obrany Jaroslav Naď a povedal, že nerozumie tomu, prečo je SaS zrazu proti testovaniu, keď rozhodnutie na online rokovaní podporili. Minister obrany tvrdí, že minister hospodárstva Richard Sulík na rokovaní vlády 11. januára explicitne povedal, že je za celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus.

Plošné testovanie je cesta, tvrdí Krajčí

Podľa ministra zdravotníctva sa od 18. januára začne očkovať v domovoch sociálnych služieb. Rezort upresní prvú vlnu očkovania, niektorí členovia kritickej infraštruktúry by nemali byť uprednostnení pred staršími ľuďmi. Britská mutácia nového koronavírusu sa potvrdila už aj v Banskej Bystrici či v Trenčíne.

„Je rozšírený vo vysokom percente, o to viac má zmysel plošné testovanie,“ povedal v súvislosti s tým, že kabinet má na zasadnutí hovoriť aj o precizovaní plánu masívneho plošného testovania.

Konkrétnymi detailmi sa mala zaoberať koaličná rada, ktorej Krajčí nie je členom, nevedel preto odpovedať na to, čo sa zatiaľ dohodlo a čo nie. Odpovede by mali prísť po rokovaní vlády.

Minister zdravotníctva si však myslí, že nemá význam testovať len v niektorých regiónoch vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. „Ak by sa to malo konať regionálne, muselo by ísť o veľké regióny, ktoré by potom museli byť uzavreté. Ak nechceme mať kontroly na hraniciach regiónov, potom celoplošná intervencia má väčší význam,“ povedal Krajčí.

„Ak sa štát a samosprávy dokážu dohodnúť na organizácii plošného testovania, inú cestu, ako bojovať s vysoko infekčným vírusom, nevidím,“ dodal. Na názor, že je potrebné testovať v ohniskách, odpovedá, že Slovensko je už jedno veľké ohnisko.

V prípade zabezpečenia dostatočného počtu zdravotníckeho personálu sa Krajčí stotožňuje s tým, že nasadení by mali byť najmä zdravotníci z ambulancií, ktorí nie sú nasadení v prvej línii v nemocniciach. „Myslím si, že ich máme dosť,“ povedal minister.