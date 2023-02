Matka držala dcéru spútanú reťazami v tmavej cele 20 rokov. Podvyživenú a v zúboženom stave ju zachránili policajti

Polícia v brazílskom meste Espírito Santo zachránila 39-ročnú ženu menom Rosinalva da Silva. Jej matka ju držala v zajatí neuveriteľných 20 rokov, bola podvýživená, dehydrovaná a pripútaná reťazami.

Ako informuje Mail Online, keď brazílska polícia vtrhla do chatrče, 39-ročná Rosinalva da Silva bola nájdená v zúboženom stave. V tmavej kovovej cele ju vlastná rodina držala 20 rokov. Nohy aj ruky mala spútané reťazami. Polícia okamžite zatkla Rosinalvinu matku, ktorá bola v tom čase pod vplyvom alkoholu.

Mala trpieť duševnou poruchou

Polícia vzala do väzby aj muža, ktorého identita zatiaľ zverejnená nebola. Miestnosť, v ktorej bola Rosinalva zatvorená, bola takmer úplne tmavá, svetlo do nej prúdilo cez jediné malé okno. Žena bola navyše vyhladovaná a dehydrovaná. Okamžite bola prevezená do miestnej nemocnice, kde sa jej ujali lekári.

Žena svoju dcéru držala zamknutú v miestnosti údajne kvôli duševnej chorobe, ktorou Rosinalva trpela po tom, čo pred rokmi prišla o dve deti. Tvrdí, že toto bol jediný spôsob, ako dokázala rodina zvládnuť jej agresívne správanie. Polícia prípad vyšetruje naďalej a zisťuje, či doň boli zapojené aj ďalšie osoby.