Mäsiar sa prezliekol za ženu a uniesol malé dievčatko: 27 hodín ho znásilňoval a nútil pozerať fetišistické porno

Mäsiar dievčatko nikdy predtým nevidel, jednoducho si ho náhodne vyhliadol. 53-ročný muž, v tom čase vystupujúci pod ženskou identitou Amy George, školáčke ponúkol, že ju odvezie domov. Namiesto toho ju však čakalo 27 hodín pekla v dome zvráteného pedofila.

V článku sa dozviete aj: kto je Andrew Miller;

prečo si k nemu školáčka sadla do auta;

ako sa dievčatko z domu pedofila napokon zachránilo;

akej dileme súd čelil;

prečo vyvolal prípad pobúrenie.

Dievča urobilo osudovú chybu

Ako informuje The Guardian, 53-ročný škótsky mäsiar (jeho obchod ostal zatvorený niekoľko mesiacov pred incidentom, v jednej zo svojich noviel ho ale zmienila aj J. K. Rowling) Andrew Miller, sám seba popisuje ako transgender osobu v procese tranzície. V čase, keď vo februári tohto roka oslovil 11-ročné dievčatko, ktoré bolo práve na ceste zo školy, bol oblečený ako žena a vystupoval pod menom Amy George. Pod touto identitou sa prezentoval aj v miestnych baroch, kde občas popíjal.

Ponúkol sa, že ju odvezie domov, údajne preto, lebo sa mu zdalo, že dievčaťu je zima a vonku zamrzne. Dievča priznalo, že nestihlo autobus a rozhodlo sa, že domov pôjde pešo. Zdalo sa jej, že Amy je milá a nepredstavuje žiadnu hrozbu, nemohla sa ale viac mýliť. Keď sa školáčka posadila do auta, namierila si to Amy do svojho domova v Gattonside.

Ako píše The Scottish Sun, rodina si rýchlo uvedomila, že ich dcéra nedošla domov vo zvyčajnom čase. Niečo také pre ňu bolo vrcholne nezvyčajné. Okamžite preto jej zmiznutie nahlásili na polícii a bola spustená masívna pátracia akcia. Zapojilo sa aj množstvo miestnych dobrovoľníkov.

27 hodín ju vystavoval nepredstaviteľným hrôzam

Pedofil dievča zamkol vo svojej spálni a dlhých 27 hodín ho vystavoval nepredstaviteľnému utrpeniu. Opakovane dievčinu sexuálne zneužíval a nútil ju pozerať sa na pornografiu a na rôzne videá znázorňujúce fetiše. Počas toho mal oblečenú dámsku bielizeň: na sebe mal silikónové prsia, podprsenku, pančušky a nohavičky. Prinútil ju, aby si s ním ľahla do postele a spala pri ňom. Tento čin odôvodnil tým, že sa mu to zdalo ako „materinská záležitosť“.

Podľa BBC dievča Millera opakovane prosilo, aby ju pustil a odviezol domov. Ten to ale odmietal. Tvrdil, že sa musí najprv zohriať. Potom ale dodal, že odteraz je ona jeho novou rodinou a pustí ju najskôr ráno, neskôr názor zmenila a tvrdil, že ju pustí o týždeň. Školáčka ho nechcela nahnevať, bála sa, že by sa útoky mohli zhoršiť, nechcela mu preto protirečiť.

Dievčaťu sa napokon podarilo ujsť zo spálne len úplnou náhodou. Zámerne zhodila pohár vody zo stolíka a zapálila svetlo, aby zistila, či sa Miller zobudí. Keď zistila, že aj naďalej tvrdo spí, rozhodla sa chopiť šance na záchranu. Pokúsila sa ujsť z pedofilovho domu, no dvere boli zamknuté a kľúč nikde nemohla nájsť, vyhľadala preto telefón.