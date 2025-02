Martina Schindlerová sa opäť ocitla pod paľbou kritiky. Ľudia na jej spev reagujú drsnými slovami

V SuperStar bola favoritom mnohých, dokonca aj Paľa Haberu, a hoci nevyhrala, ľudia od nej očakávali veľké veci. Martina sa dnes môže pýšiť desiatkami tisíc fanúšikov, ktorí ju podporujú na koncertoch aj v komentároch na sociálnych sieťach. S veľkou slávou však prichádza aj veľká kritika, keďže ju majú ľudia pod drobnohľadom a neboja sa napísať, čo si o jej výkone myslia.

Minulý mesiac Martina Schindlerová vystúpila v Teleráne, kde prespievala skladbu od Billie Eilish. Za tento počin si vyslúžila lavínu kritiky. Bola to pritom len ukážka toho, čo sa chystá, keďže speváčka dlhé mesiace pripravovala koncert „Bond Girl Orchestra Live Show”, kde spolu s Vladom Valovičom a jeho orchestrom chcela prespievať ikonické skladby z filmov o Jamesovi Bondovi.

Aktuálne už tento koncert nie je len vo fáze príprav. Videá z neho sa šíria internetom a nie všetci hodnotia Martinin výkon pozitívne.

Prvotné ohlasy

Prvé video z koncertu zverejnil denník Plus Jeden Deň na svojom profile na Instagrame. Na videu zachytili Martinu ako spieva pieseň Skyfall, ktorú v origináli naspievala speváčka Adele. Teraz si ju mohli fanúšikovia vychutnať v Martininom podaní a za sprievodu orchestra. Nie všetkým sa však jej výkon páčil a mnohí tvrdili, že sa táto skladba vôbec k jej hlasu nehodí.

„Toto sú na ňu veľké čísla. Trochu by si tie speváčky mali uvedomiť, na čo hlasovo majú a na čo nie. Preafektovaný spev,“ konštatovala žena v komentároch. „Adele má hlboký silný hlas, to málokto vyspieva. Veď nič v zlom. Maťke sedia iné skladby,“ reagoval na to niekto iný.

„No trochu veľa si naložila,“ píše zas iný komentujúci. „Si krásna Maťka, ale toto je na iný hlas,“ odkazuje fanúšička. Ďalšia zas píše: „Sorry, ale dosť fiasko.“ Tretí sa pýta: „Falošné, nie?“ A štvrtý rovno konštatuje: „Falošné.“

Martina sa zatiaľ ku kritike nevyjadrila, no zdá sa, že to ani nie je potrebné. V príspevku, v ktorom poďakovala všetkým, ktorí prišli na jej koncert, prezradila, že bolo vypredané a že sa tento večer navždy zapísal do jej srdca. Speváčka sa navyše podelila o viacero videí od fanúšikov vo svojom príbehu a hoci sa tak z komentárov zdá, že na jej spev prevládali negatívne reakcie, fanúšikovia ju podržali a bolo vidieť, že si tento koncert naplno užili.

V konečnom dôsledku tak speváčku skritizovali len tí, ktorí na koncerte vôbec neboli a vytvorili si názor len z tejto krátkej ukážky k skladbe Skyfall.