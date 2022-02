Mariia pochádzajúca z Ruska: Putina nezaujíma jeho národ, je diktátor, ktorý zotročil našu krajinu. My vojnu nechceme

Štvrtok ráno zaplavili svet informácie o ruskej invázii na Ukrajinu. Zobudili sme sa do smutného rána. Odvtedy všetci intenzívne sledujeme, čo sa deje u našich susedov alebo sa snažíme pomôcť ľuďom opúšťajúcim Ukrajinu, ktorí v priebehu chvíle prišli o celý svoj život. Ani v tomto momente by sme však nemali zabúdať na to, že táto vojna nie je vojnou celého Ruska, mnohí jeho obyvatelia sú proti, o čom svedčia aj protesty, ktoré sa tu konajú. O tom, ako vníma celú situáciu Ruska žijúca v Čechách nám prezradila Mariia Chumakova, ktorá o tejto téme šíri povedomie aj na TikToku.

„Mám 27 rokov a od svojich osemnástich rokov, kedy som začala mať možnosť voliť prezidenta, som hlasovala proti Putinovi. Rovnako ako všetci ľudia, ktorých poznám,“ hovorí v jednom zo svojich videí Mariia. Na sociálnej sieti sa svojím dosahom blíži k 97-tisíc followerom a jej videá videli stovky tisíc ľudí. V rozhovore k aktuálnemu dianiu nám prezradila ešte oveľa viac.

V rozhovore s Mariiou sa dozviete: Prečo odišla z Ruska žiť do Čiech?

Kvôli čomu vždy podporovala opozíciu?

Ako sa dozvedela, že Putin rozpútal vojnu?

Ako to vyzerá aktuálne v ruských uliciach?

Ktoré dôveryhodné zdroje z ruských sociálnych sietí odporúča sledovať?

Čo hovorí na hejt voči ruskému národu?

Ako vníma časť Rusov, do ktorej patrí aj ona, túto vojnu?

Stretla sa s odsudzovaním kvôli tomu, že pochádza z Ruska?

Aktuálne žijete v Prahe, ako dlho sa nachádzate v Čechách? Prečo ste odišli z Ruska? Zapríčinila sa o to aj politická situácia?

V Čechách žijem 8 rokov. Vyštudovala som Design nábytku v Brne na Mendelovej univerzite. Teraz pracujem ako grafický dizajnér. Z Ruska som sa odsťahovala, aby som dostala kvalitné európske vzdelanie a mohla tu bývať. Milujem Českú republiku a som vďačná za každý čas strávený na tomto mieste. K rozhodnutiu presťahovať sa práve sem do veľkej miery zasiahlo, že som sa chcela naučiť český jazyk a nastúpiť na univerzitu. Ale s politickou situáciou a režimom Putina som bola v rozpore odjakživa.

Na TikToku verejne hovoríte o režime v Rusku, ktorý je v podstate podriadený Putinovi alebo ako ste od svojich 18 rokov, odkedy ste mohli voliť prezidenta, hlasovali proti nemu. Čakali ste, že by bol Putin takéhoto kroku voči Ukrajine schopný, alebo vás to prekvapilo?

Vždy som podporovala opozíciu a vedela som, že Putin presadzuje v Rusku korupciu a zatvára oči pred všetkými problémami ľudstva. Či už chudobou, absenciou vyhovujúcich podmienok škôl, škôlok, nemocníc v ruských mestách, nízkymi platmi a úrovňou života. Putina nezaujíma jeho národ, je šialený diktátor, ktorý zotročil našu krajinu.

Samozrejme, bola som šokovaná tým, že Putin rozpútal vojnu.

Dozvedela som sa to z médií. Myslela som si, že v tomto svete sa to už nemôže stať, a že zabíjanie ľudí je proti pravidlám. A že to nikoho kompetentného ani nenapadne, je to okrajové a dlho som si myslela, že to nie je realita.

Žije v Rusku vaša rodina alebo priatelia?

V Rusku býva moja rodina. Otec zomrel pred polrokom na koronavírus, tak teraz tam žije moja mama a rodina z jej strany. Otcova rodina býva v Nemecku.

Ak nám viete priblížiť, ako túto situáciu opisujú ruské médiá? Alebo ako to vyzerá na sociálnych sieťach?

V ruských médiách sú reakcie rovnaké, ako na celom svete — všetci sú v šoku. Momentálne v uliciach ruských miest prebiehajú protesty proti vojne a Putinovi ako takému. Ako tip na dôveryhodný zdroj informácií na YouTube odporúčam tento profil. A tiež profil opozície Navaľnyj LIVE.

Na internete môžeme vidieť komentáre, v ktorých vzrastá “nenávisť” voči obyčajným ľuďom z Ruska, ktorí v podstate nemajú s vojnou nič spoločné a vojnu nechceli. Ako to vnímate vy?

Na internete je prítomný hejt voči ruskému národu, pretože si ľudia neuvedomujú, že Putin nie je Rusko. Veľká časť ruských občanov vníma negatívne jeho aj rozhodnutia, ktoré robí. Nie je tak dávno, čo ruský národ mlátili na protestoch proti zrušeniu prezidentského mandátu, avšak ruskému národu zostalo iba povzdychnúť si a pokračovať v trpení aj naďalej.

Ľudia, ktorí sa nepriateľsky vyjadrujú voči Rusom, ktorí za túto vojnu ani nemôžu, ma neprekvapujú. Je to rýchla, bezohľadná reakcia na to, čo sa deje. Je možné, že reakcie sú tiež podporované udelením sankcií proti Rusku.

Stretli ste sa aj vy konkrétne s nejakým odsudzovaním iba kvôli tomu, že pochádzate z Ruska?

Ja osobne som od českého národa nezažila žiadny negatívny postoj, s výnimkou malého počtu komentárov na video na TikToku. Alebo zatiaľ len prešlo málo času, aby som to dokázala posúdiť.

Ale podľa mňa sú v Česku vzdelaní ľudia, ktorí dlho žijú s Ukrajincami a Rusmi, kamarátia sa s nami a vedia, aký máme postoj k vláde — nepodporujeme ju.

Prečo je alebo mohlo by byť takéto odsudzovanie nesprávne?

Za mňa odsudzovať ruských občanov za činy Putina nie je správne, my civilisti žiadnu vojnu nechceme a nikto sa nás nepýtal. My chceme mier a lásku medzi všetkými na Zemi bez ohľadu na to, kto je a odkiaľ pochádza. Nepodporujeme ambície diktátora oberať ľudí o životy a riešiť otázky takými spôsobmi, aké zvolil on.