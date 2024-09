Marianna Ďurianová zverejnila, ako vyzeralo jej úplne prvé vysielanie Televíznych novín. Na záberoch ju nespoznáte

Marianna Ďurianová sa po rokoch vrátila opäť do Markízy. Svoje prvé vysielanie mala už 2. septembra s kolegom Jaroslavom Zápalom. Predtým sa o jej návrate len šepkalo, teraz je už však jasné, že je to realita.

Jej oficiálny návrat oznámila televízia až na konci augusta. Po prvý raz sa objavila na televíznych obrazovkách v roku 2001 a samotná moderátorka si na sociálnych sieťach zaspomínala na svoje začiatky tým, že zverejnila video z tohto vysielania, pričom ho porovnala s aktuálnym po 23 rokoch. „Prvé Televízne Noviny na Markíze vs “prvé” Televízne Noviny na Markíze. Rozdiel 23 rokov,“ napísala k videu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @mariannadurianova

Zverejnila milé video

Mnohí ľudia v komentároch nešetria chválou na jej výzor a upozorňujú na to, že jednoznačne zreje do krásy a vyzerá z roka na rok lepšie a lepšie. Marianna Ďurianová pôsobila v Markíze trinásť rokov, po ktorých odišla do konkurencie. V televízii STVR moderovala reláciu Góly – body – sekundy. O tom, že by sa mohla vrátiť naspäť do Markízy, sa začalo špekulovať už začiatkom leta.