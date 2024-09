Margot Robbie ukázala tehotenské bruško a ľudia ju poriadne skritizovali. Keď zistíte, prečo sa do nej pustili, neuveríte

Margot Robbie a jej manžel Tom Ackerley sú už len o krok bližšie k veľkému dobrodružstvu zvanom rodičovstvo. Tešia sa na príchod svojho prvého bábätka a zároveň si užívajú posledné spoločné chvíľky vo dvojici. Momentálne oddychujú na Sardínii, čo neuniklo mnohým zvedavým očiam.

Vraj sa správa nevhodne

34-ročná Margot ukázala, že šik vie byť aj s veľkým bruškom. V čiernych nohaviciach a bielej košeli s gombíkmi, ktoré mala rozopnuté, sa hrdo chválila tým, že pod srdcom nosí dieťatko, ako sa píše na portáli boredpanda.com. Blondínka stavila na pohodlie a zároveň podčiarkla svoj módny štýl.

Podobne to bolo aj u jej 34-ročného manžela, ktorý taktiež vyzeral uvoľnene a v kaki šortkách a bielom tričku ladil s budúcou mamou. Zatiaľ čo pár vyzeral šťastne a pokojne, u komentujúcich na sociálnych sieťach to nemožno povedať. Boli priam šokovaní tým, ako herečka predvádzala svoje brucho, pričom to označili za „nevhodné” správanie a „vyhľadávanie pozornosti” zo strany dvojice.

„Normálni ľudia nechodia s odhaleným tehotenským bruchom,” neskrýval šok jeden z komentujúcich na sociálnych sieťach. „Vieme, že si tehotná, no je to zvláštne,” znel ďalší komentár. „Načo to predvádzať, majte trochu slušnosti, nemyslím si, že toto chcú ľudia vidieť,“ uvádza sa v ďalšom komentári jedného používateľa.

Poznámky na adresu mladej Margot však zašli oveľa ďalej. Ľudia nešetrili kritikou, ktorá smerovala na jej vzhľad. Servítku pred ústa si rozhodne nedávali. „Nevyzerá to dobre,” uviedol jeden z komentujúcich. „Prečo ženy predvádzajú svoje odhalené brucho, keď sú tehotné, no pritom nevyzerajú dobre?“ pokračuje ďalší.