Manželku týral a znásilňoval, napokon mu odrezala penis: Z muža sa stal pornoherec, žene naďalej písal zamilované listy

Žiaden vzťah nie je absolútne dokonalý. Základom akéhokoľvek vzťahu, nielen partnerského, je komunikácia. Manželia Bobbittovci sa ale rozhodli svoje problémy riešiť rovno extrémnymi skutkami. Médiá o nich vďaka tomu hovoria aj po 30 rokoch.

V článku sa dozviete aj: ako začínal turbulentný vzťah Johna a Loreny;

čo viedlo k tomu, že Lorena manželovi odrezala penis;

prečo sa jej ľudia smiali;

prečo ľudia o Bobbittovcoch hovoria aj po 30 rokoch.

Manželstvo bolo búrlivé už od začiatku

Ako informuje web All That Is Interesting, John Wayne Bobbitt sa v mladosti pridal k námorným silám a práve na jednom z dôstojníckych plesov sa v roku 1988 zoznámil s Lorenou. Dievčina, ktorá len krátko predtým emigrovala z Venezuely, sa mu zapáčila na prvý pohľad. Napriek rečovej bariére sa čoskoro medzi nimi vytvoril vášnivý vzťah. O rok neskôr sa 22-ročný John a 20-ročná Lorena zosobášili.

Mohlo by sa zdať, že dvojica bola do seba bláznivo zamilovaná. No John sa neskôr vyjadril, že Lorenu si vzal za ženu najmä preto, lebo jej matka na neho vyvíjala nátlak. Hrozilo totiž, že Lorene vyprší platnosť víz a bude sa musieť vrátiť do Venezuely, čo nechcela. V roku 1991 John odišiel z námorných síl a k manželským hádkam sa tak pridružili aj finančné problémy. Nedokázal si totiž nájsť prácu. Lorena sa tak stala hlavnou živiteľkou rodiny a občas bola nútená svojho zamestnávateľa okrádať. Manželia totiž z jej príjmu nevedeli splácať hypotéku.

Podľa portálu Biography bol John od začiatku agresívny. Lorenu mal prvýkrát udrieť už niekoľko týždňov po svadbe preto, lebo kritizovala jeho nebezpečné šoférovanie. Časom sa to len stupňovalo a k bitkám sa pridalo aj znásilňovanie. Dvojica sa často hádala kvôli peniazom, ale aj preto, lebo John vodil do ich domova ľudí bez toho, aby dal Lorene vopred vedieť.

Penis odrezala a vyhodila do poľa

Keď Lorena otehotnela, John ju prinútil, aby šla na potrat. Namiesto toho, aby jej bol oporou, posmieval sa jej, že ju procedúra možno zabije. Do domu Bobbittovcov bola viackrát privolaná polícia. Vo februári 1991 sa John priznal k napadnutiu a ublíženiu na zdraví, hoci po absolvovaní poradenstva bolo obvinenie zrušené. Manželia sa na istý čas rozišli a opäť sa dali dokopy, no v roku 1993 musela Lorena požiadať o ochranný príkaz.

John popieral, že by Lorene ubližoval. Tvrdil, že práve ona ho bije a je extrémne žiarlivá. Udrel ju vraj len v sebaobrane. 23. júna 1993 medzi 3:30 a 4:30 ráno sa napokon stalo niečo, čo by naozaj nikto nečakal. Lorenin pohár trpezlivosti pretiekol po tom, ako ju John opäť znásilnil. Ako píše Vanity Fair, vzala kuchynský nôž a manželovi, ktorý bol v tom čase opitý a spal, odrezala penis. S orgánom v ruke následne vybehla z domu, nasadla do auta a cestou ku kamarátke Janne Bisutti ho vyhodila z okna do poľa.

Bisutti napokon zavolala políciu, ktorá sa vydala odrezaný orgán hľadal. Aj sa im to podarilo a urýchlene ho odniesli do nemocnice, kde lekári vykonali malý zázrak a prišli ho na pôvodné miesto. Obaja manželia následne polícii situácii popísali odlišne. Istý čas Lorena tvrdila, že si incident nepamätá. John tvrdil, že sex bol konsenzuálny a Lorena šialený akt vykonala preto, lebo ju chcel opustiť.