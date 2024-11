Malý domček len za 26-tisíc eur: Objavila sa ponuka na predaj unikátneho bývania za neuveriteľnú cenu, pozrite sa, ako vyzerá

Kríza v oblasti bývania je v dnešnej dobe všadeprítomným problémom. Ľudia hľadajú spôsoby, akými by sa mohli dostať k vlastnej nehnuteľnosti, pričom by sa však nemuseli zadlžiť na desiatky rokov. Takýchto možností je však málo, a tak i podnikatelia hľadajú kľučky, vďaka ktorým by mohli ponúkať domy za nízku cenu.

Súčinne s tým tak začína narastať trend kompaktného bývania a alternatívnych domov. Jeden výrobca tvrdí, že za extrémne nízku sumu vám môže priniesť skutočný luxus.

Luxusné bývanie za 26-tisíc?

Jeden z takýchto domčekov nájdete na stránke predajcu Emonia na Amazone za cenu 27 990 dolárov, alebo približne 26-tisíc eur.

Moderný domček má byť postavený z kvalitných materiálov, akými sú napríklad drevo, či rám z nehrdzavejúcej ocele. Má odolať dažďu, vysokým teplotám i vetru, pričom jeho inštalácia má byť jednoduchá a rýchla. Predajca sľubuje životnosť až 20 rokov. Je to síce podstatne menej ako životnosť tehlových domov, avšak tento rozdiel sa odráža na výrazne zníženej cene.

Pravdou zostáva fakt, že v dnešnej dobe by bol veľký problém nájsť firmu, ktorá by vám postavila dom za podobnú cenu. Podľa informácií z portálu Inardex vyjde jeden meter štvorcový čistej úžitkovej plochy domu od 1900 eur s DPH. Priemerné ceny za dom, ktorý je už postavený, sú na Slovensku tiež výrazne vyššie.

Samozrejme, k dispozícii musíte mať pozemok, na ktorý dom umiestnite. Pokiaľ ste ale fanúšikom kompaktnosti, páči sa vám podobný dizajn a považujete nehnuteľnosť so životnosťou 20 rokov za výhodnú ponuku, takýto luxusný domček za nízku cenu môže stáť prinajmenšom za zváženie.

Trend kompaktného bývania bude naďalej pokračovať

Hoci tento dom aktuálne nie je v ponuke na Slovensku, podľa predpovedí odborníkov bude trend kompaktných domov len naďalej rásť.

The Sun píše, že kúpa kompaktného domu je „flexibilnou a ekonomickou voľbou“. Ako dodáva, kúpu by mali zvážiť napríklad ľudia kupujúci si dom prvýkrát, či takí, ktorí chcú pridať na svoj pozemok hosťovský domček.

Nakoľko ľudia tiež vyhľadávajú zaujímavé bývanie na výletoch, zvážiť podobnú kúpu by mohli aj podnikatelia, ktorí si chcú privyrobiť ponukami na Airbnb či iných ubytovacích platformách. Na tejto platforme si ľudia vyhľadávajú alternatívne bývanie tak často, že platforma dokonca zaradila „drobné domčeky“ ako jednu z hlavných kategórií.