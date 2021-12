Mala trpieť anorexiou, vlasy jej česali celé hodiny: Život Sisi bol plný smútku, zabil ju atentátnik bodnutím do srdca

Mnohí ju poznajú z kultového trojdielneho filmu z roku 1955 s Romy Shneiderovou. Romantický príbeh vykreslený vo filme však v skutočnosti až taký pekný nebol.

Sisi predpovedali šťastnú budúcnosť už v momente narodenia. Mohol za to aj fakt, že prišla na svet na Vianoce, 24. decembra 1837 v bavorskom meste Mníchov. Narodila sa ako Alžbeta Amália Eugénia a bola dcérou bavorského vojvodu Maximiliána Jozefa.

Napriek urodzenosti malá Alžbeta vyrastala mimo bavorského dvora. Možno aj vďaka tomu, bola na rozdiel od vtedajších princezien vzdelaná, ambiciózna a citlivá mladá žena. Vyrastala na vidieckom zámku Possenhofen a iba v zime sa rodina presúvala do mníchovského paláca. S otcom trávila veľa času, starala sa o zvieratá, či jazdila na koni, píše Pluska.

Alžbeta sa narodila ako tretia v poradí, celkovo mala sedem súrodencov. Jej staršia sestra Helena, prezývaná Nené, sa mala stať cisárovnou a manželkou Františka Jozefa I., lebo ju vybrala jeho matka Žofia.

Všetko bolo inak

Veľkolepé zásnuby sa konali v rakúskom kúpeľnom meste Bad Ischl. Tam prišla Helena spolu s mamou Ludovikou a sprevádzala ich vtedy iba 15-ročná Alžbeta – Sisi.

Tu si však 23-ročný František Jozef I. všimol Sisi a postavil sa svojej matke na odpor. Buď si zoberie za manželku Sisi, alebo zo svadby nebude nič. Ani Sisi údajne nebola nadšená z tohto ultimáta, no cisárovi sa neodporovalo.

23. apríla 1854 sa konala svadba Sisi a Františka Jozefa I. Viedenčania sa z nej najprv smiali a mysleli si, že je hlúpa, lebo takmer nerozprávala. Ak tak urobila, tvár si zakrývala. Bolo to však preto, lebo sa hanbila za svoje nepekné zuby, pripomína SME.

Rozprávková svadba bavorskej princeznej a rakúskeho cisára Františka Jozefa I. trvala niekoľko dní. Svätostánok zdobili zlatom pretkávané baldachýny a desaťtisíce sviečok. Mladý cisársky pár sa následne usadil na zámku Schönbrunn a v Hofburgu vo Viedni. Sobáš manželského páru mal podporiť rakúske záujmy v Nemecku, uvádza TASR.

Sisino spočiatku šťastné manželstvo narážalo na viacero problémov. Nemala rada viedenský dvor a na pohode jej tiež nepridávali autoritatívne zásahy jej svokry Žofie. Bola príliš obmedzovaná povinnosťami a spoločenskou etikou, na ktorú nebola zvyknutá, navyše jej chýbalo Bavorsko a súrodenci.

Najviac ju však zasiahlo, keď jej dcéry hneď po narodení Žofia odobrala a zakázala, aby sa o ne starala. Podobne to bolo aj so synom Rudolfom.

Krásna, múdra, ale tiež chorá a depresívna

Sisi bola v 60. rokoch 19. storočia považovaná za najkrajšiu panovníčku na svete. O svoj vzhľad sa však náležite starala.

Držala diéty, každý deň sa vážila. Pri svojej výške 172 centimetrov si udržiavala hmotnosť okolo 50 kilogramov.Neustále cvičila, milovala pohyb. Samostatnou kategóriou boli jej vlasy. Mala ich dlhé až po zem a jej kaderníčka, dvorná dáma Franziska “Fanny” Feifaliková mala vďaka tejto významnej úlohe na dvore vysoké postavenie. Denne sa jej o vlasy starala niekoľko hodín.

Sisi mala však aj podlomené zdravie a psychiku, a to najmä preto, čo si vytrpela so svokrou Žofiou. V podstate celý život sa na niečo liečila, pravdepodobne trpela anorexiou a mala tiež kvapavku, ktorou ju nakazil jej milovaný manžel.

Utekala do Maďarska

Cisárovná Rakúsko-Uhorska prejavovala veľkú náklonnosť najmä ku krajine za pomlčkou v názve. Bola známa jej všeobecná náklonnosť k Maďarsku a často presadzovala ich záujmy. Aj preto je dodnes v Maďarsku veľmi vážená a uctievaná. V roku 1867 sa stala uhorskou kráľovnou a do Maďarska rada cestovala. Na cestách ju totiž nikto nekontroloval, k ničomu nenútil a nemusela sa zúčastňovať na ceremóniách, na ktorých ani byť nechcela. V Maďarsku často trávila čas v zámočku Gödöllő pri Budapešti.

Dodnes nie je jasné, aký mala vzťah s uhorským šľachticom a štátnikom Júliusom Andrássym a špekuluje sa, že boli milencami.

Iba zlé veci

Sisi mala náročný život. Jej prvorodená dcéra Sofia zomrela v roku 1857, keď boli na ceste po Maďarsku. Smrť ju však neopúšťala. Najviac ju azda zasiahla samovražda jej syna Rudolfa Habsburského, korunného princa. Ten trpel pohlavnou chorobu – syfilisom, depresiami a nenaplnenými túžbami o živote. Tiež užívanie veľkého množstva alkoholu, ale aj drog. Hovorí sa o morfiu, čo spôsobilo upadnutie jeho fyzického a duševného zdravia.

Napokon v roku januári 1889 spáchal samovraždu a Sisi to niesla veľmi zle. Z tejto traumy sa nevedela spamätať a odvtedy neustále chodila niekoľko rokov v čiernom oblečení.

V roku 1898 podniká cisárovná Sisi cestu do Švajčiarska, ktorá sa jej stane osudnou. V Ženeve, vo chvíli, keď sa chystala nastúpiť na loď do Montreux, k nej na nábreží priskočil taliansky mladý anarchista Luigi Lucheni. Ten bol vyzbrojený ostrým tenkým trojhranným pilníkom, ktorý Sisi bodol do hrude. Zasiahol jej osrdcovník. Sisi ešte upokojovala dvorné dámy, že je v poriadku, potom však zamdlela.

Keď jej zložili korzet, všimli si krv. Aj keď sa lekár ponáhľal, 60-ročnej Sisi by s veľkou pravdepodobnosťou nedokázal pomôcť, ani keby bol hneď na mieste. Cisárovná vykrvácala a 10. septembra 1898 v Ženeve, rukou atentátnika, zomrela. Lucheniho odsúdili na doživotie, po dvoch rokoch ho našli v cele obeseného.

Telo cisárovnej potom previezli do Viedne a je pochovaná v kapucínskej krypte. O 18 neskôr k jej ostatkom pribudol aj jej manžel, František Jozef I.

