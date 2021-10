Mal byť prvý, no už ho predbehli: Skôr ako Tom Cruise celý film vo vesmíre nakrútia Rusi. Už sú aj na mieste

Zdá sa, že odveký súboj medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými v tichosti pokračuje aj v prostredí Hollywoodu. Nie je to tak dávno, čo sa herec Tom Cruise chvastal, že svoj najnovší filmový počin nakrúti celý výhradne vo vesmíre. Samozrejme, tieto plány známy hollywoodsky herec stále má, akurát už nebude prvý. Predbehli ho totiž Rusi.

Ešte minulý rok herec Tom Cruise vyslal do sveta správu o tom, že v spolupráci s NASA a spoločnosťou SpaceX nakrúti vôbec prvý celovečerný film výhradne vo vesmíre. Tento ambiciózny projekt je, samozrejme, stále v hre. Cruise už však prvý nebude. Ako totiž najnovšie informoval filmový web Screen Rant, Rusko už s týmto cieľom do vesmíru aj odletelo.

Do vesmíru odletel 3-členný štáb

37-ročná ruská herečka Julia Peresildová a 38-ročný filmový režisér Klim Šipenko v utorok 5. októbra odleteli z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane spolu so skúseným kozmonautom Antonom Škaplerovom na 12-dňovú misiu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Cieľom ich letu je nakrúcanie filmových scén do nového filmu s názvom The Challenge.

Dej novej ruskej snímky sa bude točiť okolo chirurgičky, ktorá je vyslaná na ISS, aby zachránila kozmonauta. Hlavnú úlohu stvárni spomínaná Peresildová. Škaplerov a ďalší dvaja ruskí kozmonauti na palube ISS si vo filme majú taktiež strihnúť menšie úlohy.

Ako prezradil režisér snímky, prvý celovečerný film nakrútený a odohrávajúci sa vo vesmíre má byť experimentom. Vzhľadom na obmedzené možnosti totiž samotný režisér bude mať na starosť nielen viesť herečku, ale tiež bude osvetľovačom, kameramanom a vizážistom. „Nemám nikoho, kto by mi poradil. Nemám kameramana, ktorého by som sa opýtal, ako sa natáča vo svetle okna,“ uviedol nervózny Šipenko médiám počas tlačovej konferencie pred odletom. Na cestu do vesmíru sa však aj so svojou hereckou kolegyňou nesmierne tešil.

Naspäť na Zem by sa mali vrátiť 17. októbra, teda o 12 dní. Nie je známe, aký veľký je rozpočet filmu.

Pripíšu si Rusi ďalšie prvenstvo?

Fakt, že aj Rusi chcú nakrútiť celovečerný film vo vesmíre je známy už taktiež dlhšie. Ruská vesmírna agentúra Roscosmos svoje plány odhalila len krátko po tom, čo ich svetu zvestoval Tom Cruise. Rusi veria, že nakrúcanie filmu The Challenge bude úspešné a budú si tak môcť opäť pripísať ďalšie vesmírne prvenstvo.

Kedy sa hotového filmu dočkáme, zatiaľ nie je známe. Keďže ale Rusi leteli za úmyslom nakrúcania filmu do vesmíru ako prvý, Američanom dali výhodu v tom, že sa budú môcť poučiť z ich prípadných chýb.

