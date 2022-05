Mal byť pilotom, lekárom či advokátom. Aký je skutočný príbeh slávneho podvodníka Franka Abagnalea?

Neuveriteľný príbeh o mladom podvodníkovi z Bronxvillu zaujal milióny ľudí po celom svete vrátane Stevena Spielberga, ktorý o ňom natočil film v hlavných úlohách s Leonardom DiCapriom a Tomom Hanksom.

V článku sa dozviete: Kto bol Frank Abagnale a prečo jeho príbeh zaujal Hollywood?

Ako dokázal „pracovať“ na pozíciách pilota, lekára a právnika?

Ako jeho príbeh konfrontujú novinári a čomu sa venuje dnes?

Biografia plná neuveriteľných príbehov

Svet sa o Frankovi Abagnaelovi dozvedel v roku 1980 prostredníctvom biografie, ktorú napísal so spoluautorom Stanom Reddingom pod názvom Catch Me, If You Can. V nej autori opisujú neuveriteľné príbehy o podvodoch mladučkého Franka, ktorý okrem množstva sfalšovaných šekov pracoval aj na rôznych pozíciách, ktoré vyžadovali dlhé roky štúdia, kvalifikáciu či atestácie. Príbeh bol tak zaujímavý, že sa ho rozhodol sfilmovať svetoznámy režisér Steven Spielberg, ktorý do hlavných rolí obsadil Leonarda DiCapria a Toma Hanksa.

Pilot, lekár a advokát

Film spracoval biografiu pomerne presne, až na niektoré úmyselne zdramatizované situácie, čo je ale pre kinematografický priemysel bežné. V roku 1969 mal Frank ako 16-ročný po rozchode rodičov utiecť do New Yorku a hľadať si prácu. V tej dobe už za sebou mal prvé malé podvody, ktoré sa čoskoro mali rozrásť do gigantických rozmerov.

Najprv začal s falšovaním šekov rôznymi spôsobmi. Po jednoduchších podvodoch s vlastným šekmi prišlo na rad prepracovanejšie falšovanie šekov, ktoré si nechával preplácať v rôznych bankách. V tej dobe mu podľa jeho vlastných slov učaroval pohľad na pilota, ktorý vychádzal z hotela v sprievode letušiek. Netrvalo dlho a Frank úspešne sfalšoval preukaz pilota, pričom sa mu podarilo dostať aj do skladu leteckej spoločnosti Pan Am, kde predstieral stratu uniformy. S uniformou, preukazom a pod falošným menom Frank Williams sa začali aj jeho prvé lety. Samozrejme, nie ako skutočného pilota.

Frank využíval to, že piloti sa mohli zdarma prepravovať medzi rôznymi americkými mestami, ak mali napríklad odlietať z iných miest, než v akých sa práve nachádzali. Práve pod hlavičkou Pan Am prepracoval falšovanie svojich šekov a vďaka letom po celej zemi si ich preplácal vždy na rôznych miestach. To mu umožnilo náskok pred FBI a vyšetrovateľmi.

Veľmi zaujímavou, takmer jeden rok trvajúcou kapitolou Frankovho života, bola jeho pozícia lekára. Podľa knihy mal Frank sfalšovať svoj lekársky diplom a pracovať ako vedúci pediater na nočných službách v nemocnici v štáte Georgia. Pod menom Frank Conners mal napozeraných len niekoľko filmov a prečítaných zopár článkov s lekárskou tematikou. Počas nočných služieb nechával robiť svoju prácu praktikantov, no došlo aj k incidentu, kedy takmer nechal zomrieť pridusené dieťa. Tragédiu sa podarilo odvrátiť a po 11 mesiacoch z nemocnice Frank odišiel.

Nebolo to však do bežného zamestnania, ale rovno do advokátskej praxe. Frank sfalšoval diplom z Harvardu a zložil advokátske skúšky. Vyšetrovateľom dlho nebolo jasné, ako sa mu to mohlo podariť. Podľa jeho slov advokátske skúšky urobil čestným spôsobom na tretí pokus. V praxi sa však stretával s niekoľkými absolventmi z Harvardu, čo mu jeho pôsobenie neuľahčovalo a čoskoro sa vrátil do svojej roly pilota.

Zatknutie a spolupráca s FBI

Frank Abagnale mal byť podľa biografie zatknutý len raz, vo Francúzsku v roku 1969. Následne bol väznený vo veľmi tvrdom francúzskom väzení v Perpignane, kde takmer umrel. Keďže spáchal zločiny vo viacerých štátoch, žiadostí o jeho vydanie bolo hneď niekoľko. Po Francúzsku bol prevezený do Švédska a následne domov do USA. Pri transporte do domovskej krajiny mal Frank ujsť počas pristávania cez záchod, čo zachytáva aj scéna vo filmovom spracovaní tohto príbehu. Po jeho opätovnom dolapení bol odsúdený na 12 rokov väzenia.

Jeho široké znalosti zo sveta falzifikátov sa však hodili federálnym úradom, ktoré sa s Frankom chodili radiť a napokon ho za „dobré správanie“ prepustili z väzenia v roku 1974. Bolo to však pod podmienkou, že bude bezplatne pomáhať úradom pri chytaní podvodníkov. Popri tejto konzultačnej činnosti sa snažil zamestnať, no žiadna práca jeho ambície nenapĺňala a navyše bol často aj prepustený po tom, čo sa prevalila jeho kriminálna minulosť. Svoje uplatnenie však predsa len našiel.

Znalosti o problematike falšovania ponúkol banke v podobe prednášky, ktorá by mala pracovníkom pomôcť rozoznať falzifikáty. Túto prednášku ponúkol zadarmo v prípade, že pre banku nebude zaujímavá. V prípade prínosu mu za ňu banka mala zaplatiť a poslať odporúčanie aj iným bankám. Takto sa začal jeho život ako konzultanta (jeho prednáška zaujala).

Súčasný život a spochybnenie príbehov

V súčasnosti je Frank Abagnale uznávanou autoritou v oblasti falšovania, sprenevery a zabezpečovania dokumentov. Jeho spoločnosť Abagnale & Associates má za sebou mnoho seminárov, školení a konzultácií v spolupráci s rôznymi inštitúciami a federálnymi úradmi. Počas svojej legálnej kariéry tiež vyvinul niekoľko ochranných prvkov na bankovkách a šekoch, ktoré ich majú chrániť pred sfalšovaním. S popularitou, ktorú mu zabezpečil jeho príbeh, postupne začali prichádzať aj rôzni ľudia, ktorí sa o jednotlivé udalosti začali hlbšie zaujímať. Ako sa postupom času ukázalo, mnoho zo spomenutých príbehov je zveličených, či dokonca vymyslených.

Tak napríklad Frank Abagnale tvrdil, že bol zatknutý len raz, a to vo Francúzsku. Podľa niekoľkých zdrojov je ale jasné, že bol zatknutý hneď niekoľkokrát (viackrát v New Yorku, Kalifornii, Massachusetts či Texase). Taktiež novinár z Los Angeles Tom Baker vyvrátil jeho príbeh o advokátskej kariére. Po preskúmaní všetkých ľudí, ktorí v popisovanom období zložili advokátsku skúšku a následne po preskúmaní platieb zamestnancom prokuratúry, došli novinári k záveru, že nikto taký, či už pod pravým menom alebo pseudonymom, nikdy na tejto prokuratúre nepracoval. Zároveň nebol Abagnale pri konfrontácii schopný správne popísať vtedajšieho generálneho prokurátora.

Ďalšiu nezrovnalosť v príbehu predstavuje Frankova práca ako pediatra. Novinárka Ira Perry od vedenia nemocnice zistila, že popisovaná nočná služba v danom období neexistovala a taktiež neexistovalo ani popisované miesto nočného pediatra. Usvedčenie z klamstva definitívne prišlo po tom, čo novinár Alan Logan zistil, že vo veku 18 rokov (zhoduje sa s popisovaným obdobím) bol Frank Abagnale vo väzení v New Yorku.

Nuž, ako sa napokon investigatívnym výskumom ukázalo, neuveriteľný príbeh Franka Abagnaela síce má trhliny a neodškriepiteľné nezrovnalosti, no aj po rokoch ostáva veľmi zaujímavou kapitolou dejín amerických podvodníkov. Nezanedbateľný je aj jeho prínos do boja s týmto druhom kriminality.