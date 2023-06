Maddie nekričala, keď ju znásilňoval, priznal Brueckner: Prehovoril kľúčový svedok prípadu, popísal desivé videá

Helge Busching sa vo vyšetrovaní zmiznutia Maddie McCann stal kľúčovým svedkom a prvýkrát prehovoril o tom, ako sa o Bruecknerových ohavnostiach dozvedel a čo mu pedofil vyzradil. Tvrdí, že políciu kontaktoval už v roku 2008, no tá s informáciami, ktoré im núkal, nič nerobila.

Z Bruecknerovho domu ukradol zbraň a videonahrávky

Ako informuje Mail Online, kľúčový svedok Helge Busching vysvetlil, ako sa dozvedel o Bruecknerovej pochybnej minulosti, keď objavil otrasné videá sexuálneho zneužívania, a ako sa jeho niekdajší známy usvedčil zo zmiznutia Madeleine. Busching tvrdí, že sa o Bruecknerovej skutočnej povahe dozvedel dávno pred McCannovej zmiznutím, keď spolu s komplicom ukradol z Bruecknerovho domu niekoľko videokaziet a zbraň.

Helge spomína na moment, keď prvýkrát videl videá, ktoré údajne ukazovali Bruecknera, ako sexuálne zneužíva staršiu Američanku a mladé dievča v Portugalsku. „Bolo vidieť, ako niekto tú ženu bičuje. Bola zviazaná, ležala na posteli, mala na sebe pomaľované lyžiarske okuliare… musela mať 70 alebo 80 rokov,“ hovorí svedok. Žena na videu kričala na násilníka nadávky, potom sa v zábere ukázal Brueckner.

Busching následne z Portugalska odišiel, no s Bruecknerom sa opäť stretol na hudobnom festivale v Španielsku v roku 2008. Pre nemecký portál Bild sa Busching vyjadril, že sa ho Brueckner pýtal, či už viac do Portugalska nechodí. Priznal, že od zmiznutia Maddie sa to tam na jeho vkus príliš hemží policajtmi. Po tom, ako vypil niekoľko pív, Brueckner pri zmienke o malej Maddie poznamenal, že nekričala.

Radili mu mlčať

Keď chcel Busching s Bruecknerom na ďalší deň opäť hovoriť, ďalší návštevníci festivalu mu prezradili, že muž sa medzičasom zbalil a odišiel. Helge tvrdí, že po nájdení videonahrávok sa obrátil na nemecké úrady, ale policajt mu povedal, aby sa ich zbavil a mlčal. Poradil mu, aby dal od celého prípadu ruky preč a neplietol sa do toho. Právnik mu údajne povedal to isté, inak by sa sám mohol dostať do problémov.

Dodal, že sa v roku 2008 pokúsil informovať Scotland Yard o Bruecknerovi prostredníctvom špeciálnej horúcej linky zriadenej na zbieranie tipov ohľadom Madeleine McCannovej, ale nikdy sa mu nikto späť neozval. V 2017 si Helge práve odpykával trest v gréckom väzení, keď sa v správach dopočul o 10. výročí zmiznutia dievčatka. Opäť preto kontaktoval Scotland Yard, tentoraz si ho už vypočuli. Napriek tomu aj po 16 rokoch prípad ostáva aj naďalej nevyriešený.