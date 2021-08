Maďarsko pozýva na omšu s pápežom aj neočkovaných Slovákov. Čím viac ich príde, tým vraj bude väčšia radosť

Na omšu pápeža Františka na záverečnom podujatí 52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktoré sa bude konať 12. septembra na budapeštianskom Námestí hrdinov, nebudú maďarské orgány vyžadovať od žiadnych účastníkov očkovací preukaz.

V rozhovore pre TASR to uviedol hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács, podľa ktorého to však nebude znamenať riziko.

“Domnievame sa, že nebude rizikom, ak návštevníci prídu bez potvrdenia o zaočkovaní či prekonaní covidu. Zdôrazňujem, že postojom maďarskej vlády je, že pandémiu a šírenie koronavírusu možno potlačiť iba očkovaním, ktoré je najúčinnejším a najbezpečnejším prostriedkom. Napriek tomu sme očkovanie ponechali na dobrovoľnosti – ľudia sa môžu slobodne rozhodnúť na základe svojho presvedčenia a svedomia,” spresnil hovorca.

Neočkovaní však idú po návrate do povinnej karantény

“Na verejné podujatia eucharistického kongresu maďarská vláda srdečne očakáva každého návštevníka. Čím ich bude viac, tým bude väčšia radosť,” reagoval Kovács na otázku TASR, či situáciu neskomplikujú nezaočkovaní návštevníci zo Slovenska, ktorí sa namiesto podujatí návštevy najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi na Slovensku s prísnejšími opatreniami rozhodnú radšej cestovať za pápežom do maďarskej metropoly.

Dôležité je však pripomenúť, že podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú neočkovaní, ktorí sa vrátia zo zahraničia povinní vyplniť formulár eHranica a nastúpiť do 14-dňovej karantény. Karanténu možno ukončiť skôr a to negatívnym RT-PCR testom. Podstúpiť ho možno najskôr na piaty deň. To znamená, že ak by Slováci na omšu do Maďarska išli, stálo by ich to 5 dní v izolácii, čo sa nie všetkým oplatí.

Hovorca podčiarkol, že maďarský operačný štáb sleduje vývoj koronavírusovej pandémie na dennej báze. “Samozrejme, máme k dispozícii všetky údaje týkajúce sa aktuálnej situácie a možného vývoja šírenia nákazy a jej charakteru. Vládny kabinet v uplynulom zhruba poldruha roku prijímal opatrenia na mesiac či jeden a pol mesiaca dopredu, pretože to je obdobie, na ktoré môže vláda získať komplexný pohľad,” dodal.

Na omšu môžu prísť všetci

Z dôvodu mimoriadne nízkeho počtu nových prípadov infekcie a covidového ochorenia v Maďarsku sa podľa jeho slov v prípade troch veľkých nadchádzajúcich podujatí vláda rozhodla – pri zachovaní všeobecných opatrení – pozastaviť opatrenia aplikované v rámci aktuálneho stavu epidemiologickej núdze.

Potvrdenia o očkovaní či prekonaní nákazy koronavírusom sa tak nebudú vyžadovať od návštevníkov záverečnej omše 52. Medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v Budapešti. Podľa Kovácsovho vyjadrenia bolo o zmiernení protiepidemických opatrení možné rozhodnúť na základe výsledkov vedomostí a skúseností, ktoré má k dispozícii operačný štáb.

Očkovanie je čin lásky

Pápež František sa v stredu zapojil do vakcinačnej kampane s cieľom presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.

“Byť zaočkovaný… je činom lásky,” zdôraznil 84-ročný pápež vo videoposolstve zverejnenom na stránke vaticannews.va. “A prispieť k tomu, aby väčšina ľudí bola zaočkovaná, je činom lásky. Lásky k sebe, lásky k svojej rodine a priateľom a lásky ku všetkým ľuďom,” dodal.

“Vďaka Bohu a práci mnohých (ľudí) teraz máme vakcíny na ochranu proti COVID-19,” uviedol pápež v posolstve pre očkovaciu kampaň americkej neziskovej reklamnej agentúry Ad Council s názvom “It’s Up to You” (Je to na tebe).

“(Vakcíny) nám dávajú nádej, že pandémia sa skončí, no len vtedy, ak budú dostupné pre všetkých a ak budeme spolupracovať,” povedal vo videu určenom pre komunity v Severnej, Strednej a Južnej Amerike, ktoré sa stali ohniskom šírenia koronavírusu.

Na Slovensku však na stretnutie s pápežom môžu prísť len očkovaní. Musia sa prihlásiť a NCZI ich najskôr overí a zašle im vstupenku, ktorá je samozrejme zadarmo. Viac informácií nájdete v našom článku.