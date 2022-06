Unikol rozhovor, ktorý mohol zabrániť vojne. Putin v ňom oklamal Macrona, tvrdil nezmysly. Viac ho zaujímal hokej

Emmanuel Macron viedol s Putinom pred vypuknutím vojny niekoľko rozhovorov, jeden z nich sa odohral krátko pred začatím konfliktu. Prepis rozhovoru sa teraz dostal do médií. Mnohí si myslia, že vojne sa dalo zabrániť. Putin však klamal, viac ho zaujímal hokej.

Rozhovor mohol zmeniť dejiny

Tento rozhovor mohol zmeniť dejiny a zabrániť rusko-ukrajinskej vojne. Podľa portálu CNN Prima News koncom februára len málokto veril tomu, že Rusko naozaj rozpúta vojnu. Hovorilo sa o nej, no nejeden politik veril, že je to len zbytočné strašenie. Teraz si ale myslia, že všetko mohlo byť inak. V tom čase Putin často viedol diskusie s francúzskym prezidentom Macronom.

Macron spolu s poradcami sa napätie pokúšal zmierniť aj 20. februára. Celý rozhovor bol nahrávaný, keďže už 30. júna bude vo Francúzsku odvysielaný dokument o francúzskom prezidentovi s názvom Prezident, Európa a vojna. Aj keď to tak nemalo byť, časť rozhovoru napokon unikla na verejnosť. Úryvky z telefonátu uverejnil švajčiarsky denník Le Temps.

Hlavy štátov diskutovali najmä o zmiernení napätia a o dodržaní minských dohôd, ktoré mali udržať mier na Ukrajine. Macron sa Putina pýta, aké sú jeho úmysly. Ten ale jeho otázku úplne ignoruje a konštatuje, že mu prekáža, ako sa Ukrajina správa. Putin v rozhovore obviňuje ukrajinského prezidenta z toho, že nerobí nič iné, len klame.

Putin klamal, z lží však obviňoval Zelenského

Počas rozhovoru pritom niekoľkokrát klamal sám Putin. Ruský prezident napríklad tvrdil, že sa Zelenskyj vyjadril, že Ukrajina by mala mať prístup k jadrovým zbraniam. Macronovi poradcovia ale okamžite poznamenali, že to nie je pravda. Putin údajne Macrona presviedčal, že on sám žiadal revíziu minských dohôd, Macron pritom nikdy nič také nepovedal. Práve naopak, tvrdil, že je nutné ich aplikovať a rešpektovať.

Putin sa dokonca snažil minské dohody prekrútiť, Macron sa ale nenechal zmiasť a pýta sa, kde sa jeho poradca učil právo. To sa, samozrejme, Putinovi nepáčilo a francúzskeho prezidenta začal presviedčať o tom, že kvôli Zelenskému prebieha na Ukrajine krviprelievanie a ľudia sú upaľovaní zaživa. Následne sa Macron pýta, ako prebiehajú vojenské cvičenia, na čo Putin odpovedá, že končia, no plánuje ponechať vojská pri hraniciach, kým sa situácia v okolí Donbasu neupokojí.

Viac ho zaujímal hokej

Macron Putinovi navrhol, aby sa vyhol napätiu a diskutoval o stretnutí ruských a európskych predstaviteľov a o stretnutí Putina s Bidenom v Ženeve. Dodáva, že základom je udržať nad situáciou kontrolu a že sa na Vladimira spolieha, že sa nenechá vyprovokovať.

Zdalo sa, že je Putin spokojný a so všetkým súhlasí, aj keď už vtedy mu zrejme bolo jasné, že stretnutia sa nestihnú odohrať. Neskôr však označil západných lídrov za klamárov. Záver rozhovoru bol vskutku bizarný. Putin totiž Macronovi prezradil, že mu telefonuje z telocvične, práve sa totiž chystal zahrať si hokej.