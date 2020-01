Mačky sa potajomky vkrádali do farmy na mŕtvoly, kde jedli rozkladajúce sa ľudské telá určené na výskum

Farmy na mŕtvoly sa nachádzajú v rôznych krajinách po svete. Ich cieľom je skúmať rozklad ľudských tiel v rôznych podmienkach a tak pomôcť forenzným vedcom lepšie pochopiť procesy, ktoré sa počas toho odohrávajú a tiež pomôcť pri odhaľovaní trestných činov, napríklad určením presného času smrti.

Ľudské telá sú v takýchto farmách „pohodené“ na lúke, v jazierku, v lese, či na ďalších miestach a vedci skúmajú procesy, ktoré sa časom s nimi dejú. Napríklad minulý rok zistili, že takéto mŕtvoly sa dokonca hýbu.

Teraz ale vedcov z farmy na mŕtvoly v Colorade zaujali zábery z fotopascí. Zachytili totiž dve divo žijúce mačky, ktoré preliezli cez plot a začali sa hostiť na ľudských telách, uvádza Science Alert.

Zaujímavé bolo, že mačky boli opakovane pozorované a vždy sa vracali k tým istým mŕtvolám, o čom vedci napísali aj štúdiu. Mačky boli pravdepodobne ferálne, teda boli to mačky domáce, ktoré sa však narodili a vyrástli v prírode. Usudzujú to najmä preto, lebo v okolí sa nenachádzajú žiadne ľudské príbytky.

Jedna z mačiek začala chodiť k telu 79-ročnej ženy, ktoré bolo pred umiestneným na farmu zamrazené. Mačka sa sústredila na mäkké tkanivo ľavej ruky a hrudníka a konzumovalo najmä kožu a tuk. Zaujímavé bolo tiež, že jedla z miest, v blízkosti ktorých boli napichané ihly pod kožou slúžiace na výskumné účely.

Na telo ženy bola neskôr umiestnená klietka na jeden týždeň a mačka sa tak k nej nemohla dostať. Po odstránení klietky sa však mačka opäť na žene začala hostiť a vracala sa k mŕtvole takmer každú noc po dobu 35 dní. Zaujímala sa výhradne o túto ženu, ostatných, približne 40 mŕtvol v okolí ju nezaujímalo.

Druhá mačka si zase vybrala telo 70-ročného muža. Zamerala sa na miesto na ľavom ramene, kde bola rana po pitve a konzumovala mäkké tkanivá z ruky, ramena a brucha. Mačka prišla k telu 10-krát po dobu 16 nocí. Následne sa neukázala mesiac, aby sa potom opäť objavila dve noci za sebou. Rovnako ako prvá mačka, ani táto neprejavovala záujem o žiadnu inú mŕtvolu v okolí.

Mačky si podľa vedcov vybrali nahé telá, aby mali lepší prístup k mäsu. Mŕtvoly v šatách ich preto veľmi nelákali. Takisto obe mačky uprednostnili telá v relatívne skorom štádiu rozkladu.

„V obidvoch prípadoch sa tiež mačky zameriavali na miesta, kde bolo telo už predtým porušené,“ uvádzajú vedci.

Aj keď takéto niečo sa často nepozoruje, to, že mačky jedia ľudské mäso, nie je až také výnimočné. Stáva sa to zvyčajne vtedy, ak majiteľ mačky, ale napríklad aj psa, zomrie a domáci miláčik zavretý spolu s mŕtvolou nemá čo jesť. No pozorovanie divo žijúcej mačky ako konzumuje ľudské mäso už tak zvyčajné nie je a môže pomôcť pochopiť rolu mačiek v súvislosti s likvidáciou mŕtvol v prírode.