Mačky a škatule, to je veľká láska. Vedci vykonali experiment a zistili, že im stačí aj ilúzia

Ak máte mačku a objednali ste si nejaký tovar z internetu, potom zvyčajne máte z neho radosť obaja. Vy z obsahu škatule a vaša mačka z prázdnej škatule a z toho, že môže do nej skočiť a tam spokojne odpočívať.

Vedci si už dávnejšie všimli, že mačky obľubujú nielen škatule, ale rovnakú spokojnosť im navodzuje aj iba dvojrozmerný objekt štvorca na zemi. To podnietilo vedcov k tomu, aby vykonali zaujímavú štúdiu, o ktorej píše portál Science Alert. Narazili však na jeden vážny problém. Mačky sa v cudzom, napríklad laboratórnom prostredí necítia dobre, nie sú uvoľnené a výsledky štúdie by tak nemuseli odrážať realitu.

Aj kvôli pandémii COVID-19 preto išli na to inak. Oslovili ľudí, aby im pomohli štúdiu vykonať v sérii testov. Tie mali filmovať a tak dokumentovať. Z pôvodných 500 zaregistrovaných majiteľov mačiek dokončilo všetky pokusy iba 30 z nich.

Štúdia na základe týchto pozorovaní publikovaná v Applied Animal Behavior Science dostala pekný názov, “Ak sa zmestím, tak si sadnem.” Vedci využili nutkanie mačiek sedieť v uzavretých priestoroch a otestovali, ako dokážu vnímať vizuálne ilúzie. Použili na to známu ilúziu nazývanú Kanizsov trojuholník.

Pomocou výrezov kruhu, pripomínajúcich postavičku z jednej z prvých počítačových hier – Pac-Man sa dá vytvoriť ilúzia objektu. V tomto prípade vedci využili kruhové výseky na vytvorenie ilúzie štvorca.

Mačke, ktorá si prirodzene sadá do škatúľ, či iba do štvorca tak pripravili iba ilúziu štvorca a sledovali, čo sa bude diať. Majitelia tiež museli tieto výseky naukladať aj v nesprávnych smeroch, pri ktorých sa ilúzia nezobrazí, aby zistili, ako bude mačka reagovať.

So pleased to announce that my paper, “If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC

— Gabriella Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021