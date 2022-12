Má zákernú energiu: Nový horor ľudí poriadne vystrašil, vychádza z nočnej mory, ktorá sa možno snívala aj vám

Milovníkov hororových filmov opantala nízkorozpočtová novinka s názvom Skinamarink, ktorá sa zjavne dokáže divákom dostať poriadne pod kožu. A ako to už býva, rozdelila ich do dvoch kategórií.

Skinamarink je kanadský horor, za ktorého vznikom stál Kyle Edward Ball. Ide o jeho nízkorozpočtovú prvotinu, ktorej sa podarilo ovládnuť internet, vysvetľuje Variety.

Inšpiráciu čerpal z nočných môr, ktoré skutočne ľudí trápili. Na jeho YouTube kanáli sa podelili s nepríjemnými snami, ktoré sa im prisnili. Ball si všimol, že najčastejšie sa opakuje sen, v ktorom je dieťa uväznené u seba doma, avšak rodičia sú preč alebo dokonca mŕtvi. Zároveň sa ocitne v istom nebezpečí.

„Fascinovalo ma, že tento sen pozná takmer každý, a preto som sa ho rozhodol preskúmať,“ povedal režisér a scenárista pre Variety. A vystaval na ňom celý svoj film.

Jeho dej sleduje dve deti, ktoré sa uprostred noci zobudia a zistia, že ich otec je nezvestný, navyše všetky okná a dvere na dome sú preč. S touto zvláštnou situáciou sa pokúsia vyrovnať po svojom a čakajú, kým ich niekto zachráni. Ako sa však ukáže, hrozí im nebezpečenstvo, takže pozerať rozprávky a snažiť sa nemyslieť na to, čo sa deje, im nepomôže, opisuje oficiálny text distribútora.

Watched Skinamarink alone in the dark last night (which is the best/only way to watch it) and it’s definitely best horror movie of the year. This movie has the most insidious, cursed, and foul energy Ive ever seen. It’s not for everyone, but it’s sure as fuck for me. pic.twitter.com/DkW2DXbnc8

— Dumpster Jesus (@DumpsterJesus) November 30, 2022