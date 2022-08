Má iba 10 rokov, už sa topí v luxuse. Miliardár Mompha Junior vlastní obrovské domy a luxusné autá

Na svete žije mnoho miliardárov, ktorí si musia poriadne premyslieť, ako budú viesť výchovu svojich detí. Jednou z možností je aj prístup nigérijského miliardára Ismaila Mustaphu, ktorý desaťročnému synovi už dlhodobo kupuje luxusné oblečenie, domy, autá a dokonca naňho píše majetok. Takto vyzerá prepychový život detského boháča.

V článku o mladom boháčovi sa dozviete aj: Ako sa jeho rodina dostala k peniazom

Čo dostal na šieste narodeniny

Aké autá vlastní

Na koľko sa odhaduje hodnota jeho majetku

Pomysleli ste si niekedy pri sledovaní filmu Sám doma a bohatý, že aký by to bol život, ak by to bolo skutočné? Už sa netreba pýtať Macaulaya Culkina alias Richieho Richa, ale nigérijského detského miliardára, Momphu Juniora.

Aj keď si Mompha Junior užíva status najmladšieho miliardára, táto pozícia ho zdobí najmä doma v Nigérii, kde jeho aktuálny majetok, približne 14 miliónov eur, značí necelých 6 miliárd nigérijskej meny Naira.

Rodina z africkej Nigérie miluje aktívne prezentovanie svojho bohatstva na sociálnych sieťach. Najčastejšie zverejňujú práve fotografie svojich dvoch detí, staršieho syna a mladšej dcéry, ako si užívajú pre mnohých len ťažko dosiahnuteľný luxus.

Milióny so zmenárne

Otec rodiny, Ismaila Mustapha, patrí v najľudnatejšom africkom štáte k veľmi populárnym internetovým osobnostiam, ktoré zdieľajú svoj prepychový život a radi sa ukazujú na verejnosti. Mustapha si vybudoval impérium vďaka biznisu so zmenárňami, pričom zisk generoval z vysokých poplatkov v pobočkách.

Keď rozprávkovo zbohatol, ihneď začal svoj majetok a peniaze prezentovať aj cez svoje dve deti. Práve vďaka týmto ťahom sa z jeho syna stal medializovaný chlapec, ktorý si pravdepodobne nie je ani vedomý, s akou hodnotou narába.

Mladý Mompha Jr. sa denne objavuje na fotkách v drahom oblečení známych lukratívnych značiek, v súkromných lietadlách či na sedadle luxusných áut vrátane Bentley, Lamborghini či Rolls-Royce. Všetko sa, prirodzene, odohráva na miestach ako Dubaj a podobne.

Vo vlastníctve chlapca je aj luxusná vila

Doteraz najokázalejší ťah zo strany Momphu seniora nastal v momente, keď synovi k 6. narodeninám zadovážil obrovskú vilu. K príspevku na sociálne siete napísal:

„Vlastniť svoj dom je jeden z najlepších pocitov vôbec. Nedá sa to opísať slovami, nedá sa to vyčísliť peniazmi. Vlastníctvo domu je pocit, kvôli ktorému sa oplatí čeliť každodennej záťaži. Uisťuje vás, že po všetkých peripetiách máte kam ísť…. Miesto, ktoré vás nikdy nebude súdiť a vždy vás pozve s otvorenou náručou…Gratulujem môjmu synovi k novému domovu. Tvoj narodeninový darček od ocka.“

Aj keď bol tento neštandardný dar určite nákladný, otec tvrdil, že jeho v tej dobe šesťročný syn si dom zaslúžil a poctivo platí výdavky spojené s prevádzkou sídla. „Najmladší prenajímateľ, ktorý nosí oblečenie od Gucciho a stále vlastní dom. Zaslúži si nejaké uznanie, pretože v plnej výške zaplatil svoje poplatky.“

Dom k narodeninám však nebol jediným vysnívaným darom. V roku 2019, keď mladík oslavoval ôsme narodeniny, stál pred červeným športiakom Lamborghini Aventador v značkovom oblečení vrátane drahých doplnkov, pričom k fotke napísal len jednoduché „Všetko najlepšie k narodeninám si prajem,“ uvádza LAD Bible.

Otec dvoch detí je podobne štedrý aj k zvyšku svojej rodiny. Svoju manželku v popisoch a vyjadreniach uvádza ako „Cash Madam“ a neraz povedal, že sa cíti veľmi požehnane za to, akú krásnu a podporujúcu životnú partnerku má po svojom boku, píše Mirror.

Skončil zatknutý, na súd však neprišiel

Ismaila senior fotí svoju rodinu na všetkých cestách a výletoch, pričom okrem syna Momphu Jr. je často zobrazovaná aj jeho mladšia sestra Fatima. Mompha Senior patrí k najznámejším ľuďom v Nigérii, pričom často zdieľa aj svoje zábery z bohatého života, ktoré okrem fotiek detí a ženy obsahujú aj zážitky zo safari, či ukazovanie množstva peňazí, ktoré vlastní.

Vďaka biznisu s prevodom a zmenou peňazí sa africká rodina teší prepychovému životu, no ani ich neobišli kontroverzné udalosti spojené s kriminálom. Mompha senior bol totiž v januári 2022 zatknutý a obvinený z prania špinavých peňazí. Akciu začiatkom roka rozbehla Nigérijská protikorupčná agentúra, ktorá tvrdila, že Ismaila Mustapha má na krku kriminál v hodnote 12 miliónov eur.

Aj keď ho zatkli, vo väzení sa dlho nezdržal. Vďaka hodnotným zdrojom zaplatil kauciu vo výške 420-tisíc eur a bol prepustený na slobodu. Čo sa týka súdneho procesu, obžalovaný sa dvakrát nedostavil na súdne pojednávanie. Sudca tak prípad odložil na neskorší termín, no ani na tom sa bohatý Afričan neukázal.

Keďže v ostatných mesiacoch sa rodina stala ešte viac populárnejšou, otec rázne zredukoval svoje príspevky na Instagram, kde ho stále sleduje 1,2 milióna ľudí.

Najmladší miliardár

Veľkým otáznikom ostáva, či sa postupný presun majetku, peňazí, nehnuteľností, áut či tryskáču z otca na syna má spájať s jeho obvinením a možnými trestnými priestupkami. Na túto otázku sa však minimálne do plného súdneho konania nedá odpovedať.

Tak či onak, Mompha Jr. je chlapec, ktorý má 10 rokov, no jeho majetok spolu dosahuje miliardové hodnoty. Možno by sa na svete našli aj zámožnejšie deti, no aj Mirror informuje, že v prípade Momphu Jr. ide o najmladšieho miliardára. Na vedomie však treba brať aj vyššie uvedenú skutočnosť, a síce, že miliardárom je zatiaľ „len“ v Nigérii.