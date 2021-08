Vášnivým milovníkom turistiky netreba Cestu hrdinov SNP predstavovať. Jej trasa patrí medzi vyhľadávané rôznymi nadšencami, prejsť ju však môže dať turistom poriadne zabrať. Je súčasťou medzinárodnej diaľkovej turistickej trasy E8, ktorá prechádza naprieč celým kontinentom a celkovo spája najlepšie turistické traily, ktoré v jednotlivých krajinách nájdeme.

Európska diaľková trasa E8 patrí medzi najdlhšie turistické trasy prepájajúce krajiny po celej Európe a ich národné a regionálne turistické chodníky. Je jednou z dvoch, z celkového počtu dvanásť, medzinárodných diaľkových turistických trás, ktoré prechádzajú Slovenskom. Druhou je trasa E3, ktorá ponúka dve zaujímavé túry po našej krajine. Nie sú však také známe, ako časti trasy E8.

4 500 kilometrov z Atlantického oceánu do Čierneho mora

Trasa E8 meria celkovo 4 500 kilometrov a prechádza zo severozápadu Európy smerom na juhovýchod. Konkrétne je jej začiatok až v Írsku, na severe pri pobreží Atlantického oceánu, pokračuje cez Veľkú Britániu, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, hranice Česka, cez Slovensko, Poľsko až do Bulharska, kde má aktuálne svoj koniec pri Čiernom mori.

750 kilometrov naprieč celým Slovenskom

Končí pri hraniciach s Tureckom, kde by sa v budúcnosti mohla jej trasa ešte predĺžiť a spojiť tak Írsko s touto euroázijskou krajinou. Najviac z jej kilometrov prechádza Nemeckom, konkrétne 1 500 a najkratší úsek trasy E8 vedie Českom, konkrétne iba 63 kilometrov lemujúcich južné hranice našich susedov. Čo sa týka Slovenska, na našom území zaberá celkovo 750 kilometrov. Tie sú dobre známe pod názvami Štefánikova magistrála a Cesta hrdinov SNP.

Na naše územie prechádza medzinárodná diaľková turistická trasa E8 Bratislavou, ďalej vedie cez Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčianske Teplice až na stredné Slovensko, kde spája zaujímavé turistické miesta ako Malú Fatru, Kremnické vrchy, Veľkú Fatru, Nízke Tatry, odkiaľ pokračuje na východ krajiny, do Slovenského raja, Volovských vrchov a končí na Duklianskom priesmyku v Laboreckej vrchovine, odkiaľ sa presúva do susedného Poľska.

Trasa E8 na Slovensku

Začiatok Štefánikovej magistrály je na vrchole Bradlo, kde stojí Mohyla Milana Rastislava Štefánika a končí v Malých Karpatoch, konkrétne na rázcestí Biely kríž, kde opúšťa Cestu hrdinov SNP, ktorá pokračuje ďalej až na severovýchod Slovenska.

Ak sa rozhodnete vydať po jej trase, čaká na vás obrovské dobrodružstvo. Pokoriť ju je možné podľa plánu Klubu priateľov turistiky za 24 dní. To sa však môže meniť v závislosti od samotného turistu, ktorý sa rozhodne zažiť tento nezabudnuteľný zážitok na vlastnej koži.

Podobné unikátne turistické chvíle ponúka diaľková trasa E8 aj v ďalších krajinách. Vďaka tomu si môžete vybrať niektorú z nich alebo ich spojiť na základe svojich preferencií a užiť si niekoľkodňovú alebo týždňovú intenzívnu turistiku po tých najšpičkovejších európskych trasách.

Unikátna turistika po celej Európe

Európou prechádza celkovo 12 medzinárodných diaľkových turistických trás. A najodporúčanejšou v úplne všetkých krajinách, ktorými vedie, je práve trasa E8. V Írsku končí priamo v hlavnom meste Dublin, Britániou prechádza naprieč, od pobrežia k pobrežiu, tu znova vedie pomyselnou čiarou cez more až do Holandska, ktoré ponúka množstvo nádherných scenérií.

Podľa prepočtu dĺžky by jej celá trasa trvala až 220 dní. Napriek tomu, že je značená až po Bulharsko, v súčasnosti ešte neexistuje trail vedúci cez Ukrajinu a Rumunsko, ktorý by ju prepojil s Poľskom. Rovnako chýba aj začiatok trasy v Bulharsku, ďalej však pokračuje so svojím začiatkom v malom mestečku niekoľko kilometrov od hlavného mesta Sofie. Ak sa medzinárodná diaľková turistická trasa E8 ešte predĺži, mohla by končiť až priamo v Istanbule.

O vznik a prepojenie dvanástky medzinárodných diaľkových turistických trás vedúcich po celej Európe sa zaslúžila Európska turistická asociácia, ktorá vznikla v roku 1969. Jej členom za Slovensko je Klub slovenských turistov. Všetky ich trasy si môžete pozrieť na mape vyššie.