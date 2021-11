Luxusnú vilu z filmu House of Gucci si teraz môžete prenajať cez Airbnb. Voľná však bude len jednu noc

Láka vás stráviť noc v tom najväčšom luxuse na romantickou pobreží talianskeho jazera a cítiť sa ako vo filme? Cez Airbnb je teraz možné ubytovať sa vo Vile Balbiano z filmu House of Gucci. Žiaľ, táto ponuka platí len na jednu noc v marci 2022.

Film House of Gucci je v kinách len pár dní, no doteraz zožal väčšinou pozitívne ohlasy, ktoré sa opierajú hlavne o kvalitné herecké výkony. Vo voľnom preklade filmu Klan Gucci totiž pred kamerami vystupujú Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino či Salma Hayek. Ak sa chcete ešte viac vžiť do ich kože a doby, teraz je na to ideálna príležitosť.

Airbnb totiž zverejnilo ponuku na prenájom Villi Balbiano, v ktorej žil Aldo Gucci (Al Pacino). Nádherná stavba sa nachádza na pobreží jazera Como, pričom okrem očakávaného vnútorného luxusu ponúka táto vila aj záhradu s fontánou, súkromný bazén či privátne mólo s člnom.

Ako je opísané v ponuke Airbnb, vila je pravým talianskym klenotom a možnosť prenajať si ju bude platiť len pre dátum 30. marca 2022. Rezervácia bude spustená 6. decembra o polnoci a cena za túto noc snov pre 2 osoby číní 1 000 eur.