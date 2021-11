V svetových metropolách sa podniky, do ktorých ľudia chodia za zážitkami, stávajú štandardom. Chcú spoznať a ochutnať niečo nové, kvalitné, lokálne a popritom sa vizuálne kochať priestorom, v ktorom sa nachádzajú, alebo načerpať nápady pri káve či dobrom víne. Jeden taký teraz vďaka ambicióznym a kreatívnym mladým ľuďom ožíva v centre Banskej Bystrice.

Pri prechádzaní Národnou ulicou váš zrak okamžite upútajú veľké presklené okná. Keď nazriete dnu, uvidíte mimoriadne zaujímavý priestor. Na stenách visia obrazy, zapĺňa ho podlaha svetloružovej farby, na jednej strane sú umiestnené zrkadlá a oproti sa nachádza bar zo sklobetónu. Okrem toho nechýba množstvo kvetín a kvalitná hudba, ktorá vám hneď pri vstupe udrie do uší. Takto by sa dal opísať prvý dojem z nového priestoru zvaný Výklad. A kvalitné veci sú to, o čo tu rozhodne núdza nebude.

Rodinno-kamarátsky projekt, ktorého atmosféru si zamilujete

Výklad nie je iba kaviarňou, ale jednoducho si na tomto mieste prídu na svoje ľudia, ktorí hľadajú nový zážitok. Za jeho vznikom stojí trojica kamarátov Tomáš Nagy, Ivona Lichá a Filip Weiss, a tiež Tomášov otec Ivan, ktorí sa rozhodli do centra Banskej Bystrice priniesť svetový koncept.

“Na rozdiel od môjho otca, my traja nepochádzame z gastro segmentu, sme skôr z marketingového sveta, ale niekde vzadu v hlave sme mali spoločný sen – vytvoriť priestor, kde by sme vedeli spojiť skúsenosti a veci, ktoré nás bavia a priniesť produkty, za ktorými si stojíme a ktoré obdivujeme,” vysvetľuje nám počiatočný nápad so vznikom Výkladu Tomáš.

Mať kaviareň v tejto ťažkej dobe nebolo ich prvotným cieľom. “Ešte predtým, ako sme vôbec rozmýšľali alebo vedeli, že skočíme do gastro sektora, sledovali sme lokálnych alebo alternatívnych producentov, nielen v gastre, ale všeobecne, čo sa týka módy, dizajnu a podobne,” hovorí Tomáš. Táto vidina sa v hlave jej tvorcov začala formovať až po tom, ako našli finálny priestor a uvedomili si jeho potenciál. Nachádza sa neďaleko hlavného námestia a okolo denne prechádza množstvo ľudí. Zároveň však široko-ďaleko ľudia nič podobné nenájdu.

Industriálny priestor s prvkami nostalgie upúta na prvý pohľad

Už pri vstupe sa vďaka originálnemu interiéru budete cítiť, že ste na výnimočnom mieste. S jeho návrhom majitelia spolupracovali s architektonickým štúdiom GRAU.

“Spolu so štúdiom GRAU sme to chceli poňať inak, ako je na Banskú Bystricu a možno aj Slovensko bežné. Samotný priestor je industriálny s jemnými prvkami nostalgie a to sme chceli zachovať,” hovorí Tomáš. Od prvého momentu vedeli, že na tomto mieste nesmie chýbať betónová podlaha, ktorú navyše zladili do tónov svetlo ružovej farby.

“Strop je vysoký takmer 5 metrov, celý priestor je surový, steny sú v podstate pôvodné, doteraz boli iba zakryté sadrokartónom. Otvorili sme to, a tým, že sú tu obrovské okná, tak aj prísun denného svetla je pomerne veľký,” opisuje Tomáš priebeh rekonštrukcie.

Divadelné stoličky z kulturáku aj gauč z bazošu

Ako spomína, chceli zachovať nostalgické prvky, čo sa im napokon aj podarilo. Samotný bar je postavený zo sklobetónu, nechýbajú divadelné stoličky z kulturáku pri Rimavskej Sobote, ktoré zrepasovali, školské stoličky pochádzajúce zo základnej školy v Bardejove alebo gauč z bazáru.

“Niektoré kusy nábytku boli robené na mieru lokálnymi zváračmi a stolármi. Priestor okrem toho dopĺňajú obrazy od miestneho umelca a umelkyne Dávida a Marty Javorských,” pokračuje v rozprávaní o novom podniku Tomáš. Niektoré diela vznikli primárne pre Výklad a napríklad na jednom z obrazov sa nachádza zobrazená fľaša vína, ktoré tu môžu hostia reálne ochutnať. Z ich dielne pochádzajú taktiež šálky a taniere, z ktorých sa budú podávať kávové nápoje či koláče.

Kombinácia kvalitného vína, kávy a svetových magazínov, ktorú inde nenájdete

Samotný názov Výklad je možné považovať za metaforu na koncept tohto priestoru, ktorý má prezentovať to najlepšie, čo sa na trhu dá nájsť. Samozrejmosťou budú kvalitné naturálne vína, káva alebo svetové magazíny, ktoré sú u nás často žiadané, avšak už menej dostupné.

“V spolupráci s kníhkupectvom Brot v Bratislave budeme postupne pripravovať selekciu týchto magazínov,” hovorí Tomáš a dodáva, že sa ľudia vďaka tejto kombinácii budú vo Výklade nielenže cítiť príjemne, ale môžu odchádzať obohatení.

Najväčším lákadlom je samotná ponuka produktov, ktoré nikde inde v takejto koncentrácii nenájdete. “Čo sa týka ich skladby, chceme byť čo najviac lokálni v zmysle ponúkať slovenské, prípadne české produkty, no aj zahraničné, ktoré naozaj stoja za to. Celkový koncept po produktovej stránke by určite nevznikol bez spolupráce s baristom a tvorcom konceptov Borisom Nyersom, ktorý nám ukázal cestu, po ktorej sa dá ísť a ktorá môže byť naozaj jedinečná,” hovorí. Okrem toho spolupracujú s pekárňou Sympl a v ich pravidelnej ponuke vďaka tomu nájdete aj čerstvý chlieb či vianočku.

Chcú zviditeľniť prácu miestnych študentov

Rozhodli sa aj o prepojenie rozličných segmentov a širokej verejnosti ukázať produkty, ktoré vyrábajú študenti miestnej Strednej odbornej školy Pod Bánošom.

“Majú veľmi zaujímavé odbory od pivovarníctva až po včelárstvo, a radi by sme tu mali od nich napríklad pivo, koláče alebo produkty ako med a medovinu. Veľmi málo ľudí vie o tom, že na tejto škole sa dajú takéto zaujímavé odbory študovať. Myslím si, že v dnešnej dobe majú stúpajúcu tendenciu a ich popularita rastie,” dodáva Tomáš.

Pri každej návšteve si budete môcť vybrať z novej ponuky

Čo sa týka gastro zážitkov, chystajú do svojej ponuky zaradiť napríklad humusy alebo paštéty. “Chceme ju postupne rozširovať. Koncepčne by sme boli radi, keby človeka vždy, keď sem príde, niečo prekvapí. Budeme mať v ponuke niektoré stálice, ale menu budeme rotovať. Napríklad niektoré veci, ktoré sú tu dnes, tu nemusia byť už vôbec. Aj to bude prvok Výkladu. Vo výkladoch v obchodoch nikdy nie je to isté, je to sezónne ohraničené, tak by sme k tomu chceli pristupovať aj tu,” opisuje samotný koncept Výkladu Tomáš.

Podnik, aký dnes nájdete v Berlíne či Amsterdame

Už počas testovacej prevádzky v septembri tohto roka Výklad navštívilo najrôznejšie spektrum ľudí a Tomáš chce, aby to tak aj zostalo. “Povedal by som, že človek, ktorý nás navštívi, by mal byť hlavne zvedavý a otvorený. Nemal by riešiť, či máme ošúchané steny alebo nie, v podstate je to vec vkusu. Zatiaľ sú reakcie hostí veľmi pozitívne. Ľudia, ktorí sú aspoň trochu scestovaní, vidia, že vo svete vzniká čoraz viac takýchto konceptov a už je to akýsi štandard mať v každom meste kaviareň, bar alebo priestor, ktoré sú iné. A tým, že chceme tlačiť lokálne produkty, tak človek, ktorý k nám príde, by nemusel mať nejaké predsudky voči produktom, ktoré nepozná,” hovorí.

Tomáš nám prezradil, že hostia Výklad prirovnávajú k podnikom v špičkových mestách, akými sú Berlín alebo Amsterdam.

Chcú sa stať inšpiráciou pre iných a búrať stereotypy

“Radi by sme z našich produktov spravili akýsi štandard. Ak si napríklad niekto bude chcieť otvoriť o pár rokov podnik, chceli by sme byť pre neho inšpiráciou a ukázať, že sa dá ísť aj inou cestou. Chceli by sme búrať stereotypy v gastre, či už po vizuálnej stránke, alebo čo sa týka produktov.” Dodáva, že v iných veľkých mestách je už štandardom hľadanie a ochutnávanie niečoho nového. A vďaka Výkladu môže byť tento koncept konečne bližší aj nám.

Miesto so širokým potenciálom

Keď to situácia umožní, radi by do priestoru Výkladu priniesli diskusie, koncerty alebo menšiu párty s live vystúpeniami či DJ-mi. Nebudú chýbať ani ochutnávky vín v spolupráci so someliérom Tomášom Šalgalom, ktorý bude vo Výklade stálicou a jeho úlohou bude aj skladba vínneho lístka, ktorý bude zložený z naturálnych vín. V letných mesiacoch by sa zas chceli pohrať s exteriérom, čiže plánov a nápadov do budúcna majú dostatok.

Výklad otvárali začiatkom novembra, situácia sa však zmenila a aktuálne fungujú iba v režime výdajného miesta. “Akonáhle to situácia dovolí, budeme nachystaní. Teraz je to ťažšie, ale veľa ľudí nás podporuje, za čo sme vďační. To nám dodáva energiu. Doba nie je ľahká na rozbiehanie takéhoto projektu, ale venovali sme mu od mája veľa energie a začína sa nám to trochu vracať,” hovorí Tomáš na margo aktuálnych opatrení.

Ich návštevníci sú hostia, nie zákazníci

Výklad nie je ani zďaleka obyčajnou kaviarňou, je to miesto s moderným konceptom zamerané na podporu kvalitných a lokálnych produktov. Chce približovať širokej verejnosti ich hodnotu a ukázať svojim hosťom niečo nové. Tomáš, Ivon a Filip sú im pripravení poradiť vo výbere, alebo priblížiť produkt, o ktorý budú mať záujem. Pomáhať im v tom bude špička vo svojom remesle, ako napríklad profesionálny someliér či umelci, ktorých diela sú nezameniteľnou súčasťou Výkladu.

Na jeho vzniku sa podieľali aj rodinní príslušníci zakladateľov a túto rodinnú atmosféru je vo výsledku cítiť. “To by mohla byť aj naša konkurenčná výhoda, pretože človek sa tu môže cítiť ako doma v obývačke. A tak by sme sa chceli starať o nášho hosťa. Mal by to byť hosť, nie zákazník a tomu chceme prispôsobiť servis. Nechceme, aby človek prišiel, zaplatil a odišiel. Chceli by sme si s ním aj pokecať, prípadne, ak ho bude zaujímať nejaký produkt viac do hĺbky, tak sa mu budem snažiť povedať viac o tom, prečo tu je a kto za ním stojí,” dodáva Tomáš na záver.

Banská Bystrica sa vďaka tomuto projektu môže pochváliť podnikom svetových rozmerov a konceptom, ktorý tu doteraz chýbal. Jeho návštevu v plnej prevádzke si nenechajte pri ceste do kútov stredného Slovenska ujsť. Stojí totiž za to.

Pre viac informácií o Výklade sledujte Instagram alebo Facebook.