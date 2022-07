Ľudstvo žije oddnes na ekologický dlh: Na Slovensku nastal tento deň omnoho skôr

Svet žije od štvrtka na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme 3. mája. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko).

„Predošlý rok nastal Earth Overshoot Day, teda deň, odkedy žijeme na ekologický dlh, 30. júla a trend je neúprosný – od okamihu, keď je deň vyčerpania prírodnej kapacity planéty známy, prichádza stále skôr,“ skonštatovala Settey Hajdúchová. Prvé merania v 70. rokoch 20. storočia datovali tento deň na december.

V polovici roka spotrebujeme viac ako dokáže planéta obnoviť

„V súčasnosti nastáva už v júli, čo znamená, že ľudstvo už zhruba v polovici roka spotrebuje viac prírodných zdrojov, ako dokáže planéta v priebehu roka obnoviť,“ podotkla.

Deň, odkedy ľudia žijú na ekologický dlh, ich upozorňuje, že si „spotrebovávajú budúcnosť“. Zároveň podľa riaditeľky WWF Slovensko Miroslavy Plassmann ukazuje, že riešenia založené na šetrnom využívaní prírodných zdrojov a obnove prírodného prostredia pomôžu zachovať zdravie planéty.

Napríklad zníženie uhlíkovej zložky ekologickej stopy ľudstva o 50 percent by posunulo Earth Overshoot Day o 93 dní. Ak by sa o polovicu znížilo množstvo jedla, ktoré končí ako odpad, tento deň by sa posunul o 13 dní, poukazuje organizácia. Posunutie tohto dňa považuje za jednu z kľúčových výziev, ktorým ľudstvo čelí.