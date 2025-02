Ľuďom sa naskytol neuveriteľný pohľad: Tiger spadol s diviakom do studne, následne spolu čakali na pomoc

V okrese Seoni v indickom štáte Madhjapradéš sa odohrala nezvyčajná situácia, ktorá zaujala miestnych obyvateľov. V ich studni totiž uviazol tiger a pri sebe mal aj nečakaného spoločníka – diviaka.

Všetko sa začalo naháňačkou, keď mladý tiger svoju obeť prenasledoval. Tá sa však rýchlo zmenila na nečakanú drámu, pretože obaja skončili na dne hlbokej studne. Možno by si niekto pomyslel, že diviak to mal v tejto chvíli zrátané, no opak sa stal pravdou a vystrašené zvieratá spolu čakali na pomoc, píše The Times Of India. Obe bojovali o holý život. Nešlo však o klasickú malú studňu, na aké sme zvyknutí na Slovensku. Táto bola široká niekoľko metrov.

Pre miestnych obyvateľov bolo prekvapivé vidieť predátora a jeho obeť v takej zraniteľnej a nezvyčajnej situácii. Na pomoc následne zavolali odborníkov a tí neskôr obe zvieratá zachránili. Šelma a diviak neutrpeli žiadne vážnejšie zranenia a boli opäť vypustení do prírody

A tiger and a boar ccidentally fell into a well in Pipariya village near the reaserve. Thanks to the swift action of the Pench Tiger Reserve rescue team, big cat and boar were safely rescued! With expert coordination & care, both animals were pulled out unharmed and released back pic.twitter.com/s8lRZH8mN5

— Pench Tiger Reserve (@PenchMP) February 4, 2025