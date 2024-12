Ľudia si lepili hviezdy na okná ako diví: Toto bola jedna z najvirálnejších kampaní na Slovensku, zapojili ste sa aj vy

Síce dnes, kedy je už pripojenie na internet bežnou súčasťou slovenských domácností a takmer každý má vytvorený svoj vlastný profil na sociálnej sieti, je pomerne jednoduché vytvoriť reklamnú kampaň, o ktorej sa hovorí, začiatkom nového milénia to ale bolo inak. Internet bol v plienkach, a tak sa mohlo povedomie o značke šíriť len „obmedzeným“ spôsobom – televíznym alebo rozhlasovým vysielaním, alebo outdoorovou reklamou.

A jednu takú, za relatívne nízku sumu, zorganizovala pred 23 rokmi aj spoločnosť Nestlé so značkou Orion. Dodnes ide o jednu z najúspešnejších reklamných kampaní, aké kedy na celom území Slovenskej aj Českej republiky spoločnosť spravila, všimol si na svojom blogu marketér Filip Kuna. Jej úspech pritom pramení najmä z originality. Viete si totiž vôbec predstaviť, koľko by Nestlé stálo, keby malo zaplatiť za desiatky tisíc bilbordov?

Hviezda Orion na oknách Slovákov

Nuž, veľa. Aj preto sa Nestlé rozhodlo ísť do niečoho kreatívnejšieho a zapojiť do toho aj bežných smrteľníkov. Do viac ako 7 miliónov domácností spoločnosť rozposlala špeciálne letáky s veľkým logom Orion v tvare hviezdy. Tie si mali ľudia u seba doma vylepiť na okno, aby ich bolo z ulice čo najviac vidieť. Prečo by to ale niekto robil?

Nestlé sľúbilo, že počas 40 dní bude so špeciálnym tímom chodiť po Slovensku a každý deň jednu domácnosť s hviezdou Orion v okne odmení. Odmena pritom naozaj nebola malá – stačilo zodpovedať správne na jednoduchú otázku a okamžitá výhra bola 25-tisíc slovenských korún (dnes približne 829 eur).

Aby bola súťaž ešte atraktívnejšia a aby najmä prilákala spotrebiteľov výrobky značky Orion kupovať, Nestlé dalo výhercovi za každý nerozbalený produkt značky Orion k výhre ďalších 5-tisíc korún (takmer 166 eur), najviac do sumy 100-tisíc korún (takmer 3 320 eur).

Prekvapili nielen výsledky kampane, ale aj zlodeji

Motivácia na kúpu produktov tak bola viac než parádna, keďže mnohí sa výrobkami Orion doslova zásobovali, lebo nikdy nevedeli, či sa na nich nemôže usmiať šťastie. Dôležité je uviesť, že špeciálny tím, ktorý navštevoval domácnosti, ich vyberal na základe počítačového žrebovania. A ak hviezda na tomto vyžrebovanom domove nebola, domácnosť mala smolu.

Výsledky tejto kampane boli parádne. Počas jej trvania vzrástol predaj produktov Orion o 14 %, celkový nárast po dvoch ročníkoch súťaže až o 27 %. Zostrih zo žrebovania bol vysielaný dokonca v televízii. Bol však aj lákadlom pre zlodejov. Tí si vyhliadli vždy domácnosti s nalepenou hviezdou obývanou staršími ľuďmi, ktorí im v dobrej viere dvere otvárali a následne sa stali obeťami vykradnutia.

Nestlé zorganizovalo celkovo 5 ročníkov tejto súťaže, skutočný úspech ale firma zažila len počas prvých dvoch rokov. Prvýkrát bola súťaž zorganizovaná v roku 2001, naposledy v roku 2009.