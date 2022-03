Ľudia sa obávajú najhoršieho. Spoločnosti vyrábajúce protibombové kryty zaznamenali enormný nárast objednávok

Každý by chcel udržať svoju rodinu v bezpečí. V prípade, ak by vypukla tretia svetová vojna, mnohí vidia ako jedinú možnosť protibombový kryt. Talianska spoločnosť ich vyrába už 20 rokov. Avšak kým doteraz ich vyrobila približne 50, teraz majú aj vyše 500 objednávok. Nárast množstva objednávok zaznamenali aj ďalší výrobcovia.

Prudko stúpol dopyt po protibombových krytoch

Útok ruských vojsk na Ukrajinu zapríčinil, že prudko stúpla požiadavka po protibombových krytoch. Pre portál Business Insider sa talianska spoločnosť Minus Energie, ktorá sa ich výrobou zaoberá, vyjadrila, že niečo také ešte nikdy nezažila. Je to trend, ktorý sa šíri globálne, nielen v Taliansku. Na hrozbu, ktorú predstavuje Rusko, reaguje celý svet, píše portál Interesting Engineering. Zvýšené množstvo objednávok zaznamenala v priebehu posledných dvoch týždňov aj americká spoločnosť Rising S Company.

Spoločnosť Minus Energie bola založená pred 20 rokmi, za ten čas vyrobila približne 50 luxusných protibombových krytov. Od začiatku rusko-ukrajinskej vojny však o bunker prejavilo záujem najmenej 500 zákazníkov. Najmenší bunker v ponuke stojí 32 000 dolárov (v prepočte približne 29 000 eur).

Ron Hubbard, generálny riaditeľ spoločnosti Atlas Survival Shelters sa vyjadril, že už predtým ľudia nad touto alternatívou uvažovali. Tí, ktorí si doteraz kúpou neboli istí, sa po invázii Ruska rozhodli, že predsa len do protibombového krytu investujú.

Ľudia sa obávajú toho najhoršieho

Ešte pred pandémiou sa mnohým zdalo, že kupovať protibombový kryt je poriadne prehnané. Také niečo predsa robia ľudia vo filmoch, keď sa blíži koniec sveta. Ako však píše The New York Times, ľudia majú potrebu chrániť sa a kým doteraz sme tak robili za pomoci vakcín či respirátorov, teraz sa požiadavky prispôsobujú novej hrozbe. Ľudia hromadne kupujú jódové tablety a dokonca aj bunkre.

Niektoré spoločnosti však nevyrábajú len tak hocijaké bunkre. Francúzska spoločnosť Artemis Protection ponúka luxusné bunkre za 300 až 500 000 dolárov (takmer 273 až 455 000 eur). Výsledná suma závisí od požiadaviek zákazníka.

Niet sa čo čudovať, že dopyt rastie. Ako informuje portál EEAS, aj Európska únia má obavy, ako sa celá situácia vyvinie. Konflikt, ktorý vyvolalo Rusko, môže vyústiť do jadrovej hrozby a ohroziť tak život a zdravie ľudí po celom svete. Pred niekoľkými rokmi by nikto neveril, že budeme celé mesiace, ba dokonca roky nosiť rúška a respirátory. Pred rokom by zas málokto povedal, že budú ľudia vykupovať jódové tablety a uvažovať nad kúpou protibombového krytu.