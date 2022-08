Ľudia po jeho dopozeraní nemôžu spať a boja sa mobilov: O novom seriáli hovoria ako o desivejšom Stranger Things

Do akej miery dokážu smartfóny ovplyvňovať naše životy? Na túto otázku prináša odpoveď desivá novinka z dielne BBC, ktorá nestraší iba svojich hlavných hrdinov, ale aj divákov. Tí sa na jednej strane nedokážu odtrhnúť od obrazoviek, no na druhej po sledovaní tohto seriálu nemôžu spať, píše LAD Bible.

V seriáli Red Rose terorizuje mladých študentov rovnomenná aplikácia, ktorá im má splniť aj tie najtajnejšie sny. Za to ale musia vykonať jej požiadavky. Ak odmietnu, čaká ich trest.

Seriál je zasadený do prostredia malého mestečka a prirovnáva sa ku Black Mirror či Stranger Things. Hlavnými hrdinami je tínedžerská skupina, ktorá čelí neznámej hrozbe.

Medzi diváckymi recenziami nechýba množstvo chvál, o čom svedčí aj hodnotenie 7,6/10, ktoré seriálu aktuálne na IMDb svieti.

Diváci vyzdvihujú herecké obsadenie, použitie hudby, ktorá dotvára hororovú atmosféru aj napätie, ktoré ich pripútalo k obrazovkám a nepustilo, kým seriál nedopozerali do konca, no zostali v šoku.

I am finding BBC’s Red Rose entirely too scary, but I can’t tear my eyes away 👀🙈

— aster tealeaf (@AsterTealeaf) August 15, 2022