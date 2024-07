Ľudia dostali pokutu 10 eur za to, že boli bez plaviek pri obľúbenom slovenskom jazere. Niektorých to naštvalo

Pri užívaní letných radovánok pri jazere sú len dva typy ľudí — tí, ktorí sa slnia v plavkách a potom druhá kategória, ktorá jednoducho povedané nechce byť opálená podľa nich. Či už patríte medzi fanúšikov nudizmu alebo nie, je to úplne v poriadku. No niektorým sa pohľad na nahé ľudské telá pri vode nepozdáva. V skupine Banská Štiavnica na sociálnej sieti sa objavil príspevok, podľa ktorého na miestnom tajchu polícia rozdávala pokuty za to, že tu niekto oddychoval bez plaviek, upozornil portál Pravda.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Ako je to vlastne s tou nudaplážou na Veľkej Vodárenskej? Podľa všetkého je to oficiálna a registrovaná nudapláž (zmiešaná), a predsa naši ochrancovia mravnosti tam vraj rozdávali v pondelok pokuty za hole bimbasy a tie ostatné veci,“ objavil sa príspevok v diskusnej skupine.

„Mohli byť bárs v uniformách, keďže je oficiálne zmiešaná, čiže môže sa tu byť aj oblečený, aj nahý, čiže s tým problém nie je. Ale naozaj by ma táto téma zaujímala, lebo ja sa rád kúpem ako ma vesmír stvoril a nechápem, čo za problém s tým kto má,“ pokračoval. A ako sa dalo čakať, rozprúdil búrlivú diskusiu.

Nie je to nudapláž

Viacerí v komentároch autorovi príspevku uviedli, že čo sa týka pláže na tajchu Veľká Vodárenská, nemá ísť o nudapláž, a preto skutočne, ak sa tu niekto kúpal nahý, mohol dostať pokutu, keďže išlo o priestupok.

No objavili sa aj vtipné reakcie.

„Ani psy, ani bimbasy, svet už nie je čo býval,“ podotkol niekto v komentárovej sekcii. „Ja sa kúpem nahý, lebo plavky nevlastním,“ priznal sa ďalší nadšenec nudizmu.

Pokutovali ich 10 eurami

Portál Pravda sa pozrel prípadu na zúbok a oslovil náčelníka banskobystrickej mestskej polície Petra Šemodu, ktorý potvrdil, že polícia v daný deň udelila na jazere šesť pokút vo výške 10 eur za budenie verejného pohoršenia. Hliadka navyše konala na popud ľudí.

Uviedol veci na pravú mieru a objasnil, že v Banskej Štiavnici na žiadnom tajchu registrovanú nudapláž nenájdeme.

Vysvetlil, že nudisti väčšinou prekážajú ľuďom, ktorým vadí, že sa ich deti musia pozerať na „naháčov“.