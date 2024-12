Lietadlo spadlo na dom, zahynula 10-členná rodina. Po zrútení na palube neprežil nikto

Desať ľudí zomrelo v nedeľu pri zrútení malého lietadla v meste Gramado na juhu Brazílie. O život prišli všetci ľudia na palube, členovia jednej rodiny, a 17 osôb na zemi utrpelo zranenia, oznámili úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Obeťami sú podnikateľ zo Sao Paula, ktorý lietadlo pilotoval, a deväť jeho rodinných príslušníkov, potvrdil guvernér štátu Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Dvaja zranení boli vo vážnom stave, doplnil na tlačovej konferencii.

