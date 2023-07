Lietadlo muselo núdzovo pristáť v Ríme po tom, čo ho zasiahlo rozsiahle krupobitie. Takto stroj poničili

Lietadlo americkej spoločnosti Delta Air Lines smerujúce z Milána do New Yorku muselo v pondelok krátko po štarte núdzovo pristáť v Ríme po tom, čo ľadové krúpy poškodili nos a trup lietadla v oblasti krídel. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP, odvolávajúcej sa na talianske médiá.

Nespresnili rozsah škôd

Podľa vyhlásenia Delty „bol let číslo DL185 z Milána na Letisko JFK v New Yorku odklonený do Ríma po tom, čo sa po štarte dostal do nepriaznivého počasia„. Delta nespresnila rozsah škôd na lietadle.

„Lietadlo bezpečne pristálo a cestujúci z neho normálne vystúpili. Lietadlo sa v nepriaznivom počasí poškodilo, rozsah škôd teraz vyhodnocuje náš miestny údržbársky tím,“ dodala letecká spoločnosť.

Silné búrky

Delta nespresnila počet cestujúcich ani členov posádky v lietadle a neuviedla ani to, či pasažierov prerezervovala na iný pondelkový let, alebo či strávia noc v Ríme.

Sever Talianska v uplynulých dňoch zasiahli silné búrky, padali tam okrem iného aj krúpy s veľkosťou tenisových loptičiek. V Lombardsku v pondelok pri búrke zahynula 58-ročná žena, na ktorú padol strom. V samotnom Miláne, ktoré je hlavným mestom Lombardska, zachraňovali hasičskí potápači muža, ktorý po búrke uviazol v zatopenej garáži.