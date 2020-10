Leto v Tatrách: Fotky s davmi ľudí boli účelové, zaznamenali sa rekordné počty zásahov aj úmrtí

Situácia s vypuknutím pandémie zasiahla všetky priemysly a výnimkou nebol ani ten turistický. Napriek tomu, že sa opatrenia pred letom pomaly uvoľňovali a s nimi otvárali aj hranice, obrovský príval zahraničných turistov snáď nikto neočakával. Na druhej strane Slováci mohli spoznávať krásy našej krajiny, ktoré doteraz zanedbávali. Ako to v skutočnosti vyzeralo na našich horách počas letných mesiacov sme sa opýtali výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Regiónu Vysoké Tatry, Lucii Blaškovej, a nehodovosť nám priblížila Horská záchranná služba.

Nie iba samotná situácia so šíriacim sa vírusom a prijaté opatrenia ale aj nepriaznivé počasie začiatku tohtoročnej letnej sezóny vo Vysokých Tatrách nepriali. Ako informuje vo vyhlásení výkonná riaditeľka OOCR Regiónu Vysoké Tatry Lucia Blašková, opatrenia pri vycestovaní do zahraničia a masívna kampaň na podporu domáceho cestovného ruchu vo finále spôsobili prírastok jednodňových turistov na konci letnej sezóny až o 30%.

V praxi to znamená, že Vysoké Tatry tento rok hostili pri dodržiavaní všetkých potrebných nariadení počas mesiacov júl a august približne jeden a pol milióna turistov.

Napriek tomu, že situácia v júli nevyzerala pre hotelierov ani podnikateľov vôbec priaznivo, august priniesol podstatne príjemnejšie štatistiky. Počet ubytovaných návštevníkov v Tatrách počas neho klesol oproti minulému roku “iba” o 8%, čo nie je vzhľadom na situáciu dramatický pokles. Za pozitívny trend sa dá považovať aj nárast cykloturistov, a to až o 100% v porovnaní s ostatnými rokmi.

Tri dni poloprázdne a dva dni prepchaté

Lucii Blaškovej, výkonnej riaditeľky OOCR Regiónu Vysoké Tatry sme sa opýtali na fotografie ľudí stojacich v dlhých radoch, ktoré kolovali počas augusta po internete. Ako prezradila pre interez, stávalo sa, že sa na exponovaných miestach tvorili rady. Nebolo to však denným pravidlom. Skôr to vyzeralo tak, že tri dni boli parkoviská poloprázdne a dva dni prepchaté, ako sme to mohli vidieť na spomínaných fotkách. Má to však jednoduché vysvetlenie.

“Oduševnený turista vie, že na túru vyráža veľmi skoro ráno – kedy v horách niet ani nohy. Komerčný turista po raňajkách – a teda vtedy keď sa spúšťajú napr. lanovky, tzn. nakopí sa množstvo ľudí pri lanovkách, na parkoviskách a frekventovaných miestach – vtedy vznikajú rady, ktoré sa však po hodinke rozplynú a zvyčajne zvyšok dňa boli všetky miesta plynule priechodné. Tie fotky boli tak trochu účelové,” opisuje situáciu Lucia Blašková.

Situácia sa týkala frekventovaných miest, akými sú Rysy, Zelené a Popradské pleso, kde sa podobný scenár opakuje každoročne. Ako spomína, stále nájdeme v Tatrách aj turisticky menej známe miesta, na ktorých si môžeme vychutnať značne pokojnejšiu atmosféru. “My sme veľmi radi, že slovenskí turisti na Tatry napriek tejto negatívnej medializácii nezanevreli, to by som chcela podotknúť, a ďakujeme, že si k nám stále nájdu cestu,” uzatvára Lucia Blašková.

Tatry majú čo ponúknuť nie len pre milovníkov prírody alebo dobrodružných túr, ale aj kvalitného odpočinku či adrenalínových aktivít. Toho dôkazom bola aj výzva Doby Tatry, ktorej priebeh nám priblížil organizátor Marek Straka.

Dobyť Tatry sa pokúsilo 6-tisíc odvážlivcov

“Cieľom výzvy je motivovať ľudí k turistike. Chceme aby ľudia namiesto váľania sa na lehátkach zažili za 3 letné mesiace tie najkrajšie turisticky prístupné tatranské vrcholy. Účastník sa na každom vrchoole odfotí, fotku si nahrá do svojho profilu a po schválení všetkých fotiek/vrcholov z výzvy mu pošleme medailu. Okrem toho je dôležitou súčasťou aj pomoc tatranskej prírode a za každého účastníka vysadíme spolu s Lesami TANAPu vo Vysokých Tatrách jeden strom a v rámci projektu aj zbierame odpadky,” opisuje projekt Straka.

Tohto roku vytvorili rovno dve výzvy, v Západných a Vysokých Tatrách, pri ktorých mali záujemcovia zdolať 9 vrcholov a 6 štítov. Spolu sa do nich zapojilo 6-tisíc ľudí, ktorí okrem iného spoznali naše hory a strávili svoj voľný čas zmysluplne.

“Podarilo sa nám vytvoriť úžasnú komunitu ľudí, ktorí sa na horách navzájom motivujú, podporujú a radia si. Veľa ľudí začalo s turistikou práve vďaka tomuto projektu a preto kladieme veľký dôraz aj na edukáciu pomocou náučných videí. S nadšením sledujeme, ako sa ľudia pre výzvu nadchli a presvedčili sme ich, aby sa prekonali, leto strávili aktívne a zároveň podporili turistický ruch, ktorý tiež v tomto roku značne utrpel. Nabíja nás to energiu k vytváraniu ďalších výziev, na ktoré sa môžete tešiť v roku 2021. “ Výzva dopadla aj tento rok úspešne po všetkých svojich stránkach.

Situáciu ohľadom nehodovosti na horách nám priblížila Katarína Števčeková z riaditeľstva Horskej záchrannej služby. “Tohtoročný počet zásahov v mesiaci júl nebol z pohľadu Horskej záchrannej služby žiadnym prekvapením. V súvislosti s pretrvávajúcim nebezpečenstvom výskytu ochorenia Covid 19 v zahraničí a na cestách a množstvu Slovákov, ktorí trávili dovolenku na Slovensku, bol skôr očakávaním.” V druhej polovici júla zaznamenali nárast úrazovosti až o 35 percent. Celkovo prijala počas mesiaca Horská záchranná služba 139 žiadostí o pomoc, čo predstavuje oproti minulému roku pokles o 13%.

Napriek tomu, že sa kvôli opatreniam so šíriacim sa vírusom mohlo zdať, že tento rok Tatry nepohostia turistov zo vzdialených krajín, nebolo tomu úplne tak. “Napriek opatreniam týkajúcich sa nebezpečenstva výskytu ochorenia Covid 19, bolo mimoriadne pestré aj zloženie osôb žiadajúcich o pomoc, kedy záchranári HZS okrem Slovákov pomáhali napr. aj návštevníkom z Česka, Poľska, Belgicka, Kolumbie, Nemecka, Chile.”

Najvyšší počet žiadostí o pomoc vôbec

Mesiac august bol čo sa zásahov týka nepríjemným rekordérom. “Operačné stredisko tiesňového volania prijalo 224 žiadostí o pomoc, čo je najvyšší počet žiadostí prijatých v jeden mesiac na OSTV doposiaľ.” Oproti minulému roku stúpol počet zásahov v tomto období o 11%. “Počas augusta sme žiaľ zaznamenali aj alarmujúci nárast úmrtí na horách, kým v mesiaci júl to boli 2 úmrtia, v auguste prišlo o život až 10 osôb.” V dôsledku týchto smutných štatistík by sme si mali dávať na horách ešte väčší pozor a myslieť na všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť náš pobyt na nich.

“Opätovne žiadame turistov, aby sa v horách správali zodpovedne, ohľaduplne voči ostatným, riadili sa odporúčaniami a pokynmi HZS ako aj pandemickej komisie a zamedzili tým prípadnému šíreniu ochorenia COVID – 19.” Apeluje na dodržiavanie opatrení nie iba so šírením samotného vírusu, ale aj ohľaduplného správania sa na horách a dodržiavania všetkých pravidiel.

“Tiež odporúčame pred plánovanou aktivitou v horách sledovať vývoj počasia a nepreceňovať svoje schopnosti a možnosti. V prípade nejasností sa s akoukoľvek informáciou týkajúcou sa pohybu v horách môžu návštevníci hôr obrátiť na infolinku HZS, ktorá je pre verejnosť dostupná denne. V prípade núdze volajte tiesňovú linku HZS 18300,” uzatvára Katarína Števčeková.

Ako bude vyzerať situácia počas jesene, je otázne

Ako informuje OOCR Regiónu Vysoké Tatry vo svojom zhrnutí tohtoročnej letnej sezóny, letná turistická sezóna dopadla vo Vysokých Tatrách pozitívne. Predpoveď pre turizmus na jeseň však vyzerá kriticky. “Podnikatelia v turizme pozerajú k jesenným mesiacom s obavami, výpadok konferencií a biznis klientely tzv. leisure klient zrejme nenahradí. Napriek tomu veríme, že naši Slováci budú dovolenkovať doma aj počas jesene.”

Nie iba letné mesiace, ale aj tie jesenné sú pre turistov v našich horách veľmi obľúbené. Do akej mieri bude zasiahnutá zhoršujúcou sa pandemickou situáciou bude zrejmé počas nasledujúcich týždňov.