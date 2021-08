Letecká spoločnosť nechá nezaočkovaných zamestnancov platiť mesačne 200 dolárov. Vystavujú ju veľkému finančnému riziku

Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines v stredu uviedla, že jej zamestnanci, ktorí sa nedajú zaočkovať, si budú musieť každý mesiac priplatiť 200 dolárov za zdravotné pripoistenie. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.

Z interného dokumentu spoločnosti vyplýva, že poplatok bude nezaočkovaným zamestnancom účtovaný od prvého novembra.

“Tento príplatok bude potrebný na kompenzáciu finančného rizika, ktoré pre našu spoločnosť predstavuje rozhodnutie zamestnancov nedať sa zaočkovať,” napísal v správe určenej zamestnancom šéf spoločnosti Ed Bastian.

