Lengvarský chystá nové opatrenia na hraniciach. Budú však ešte prísnejšie, stačiť nebude už ani 1. dávka

Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR z 9. júla, je vecne správne. Vo štvrtok to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že nové znenie vyhlášky sa už pripravuje.

“Budeme musieť teraz nájsť cestu, pretože opatrenia budú platiť v rovnakom režime aj naďalej. Budeme musieť zrušiť to, aby ľudia, ktorí sú očkovaní prvou dávkou, nemuseli ísť do karantény. Musíme nájsť spôsob, ako vrátiť tých, ktorí už odcestovali, a ako im umožniť vrátiť sa bez toho, aby museli ísť do karantény,” povedal.

Motivácia k očkovaniu

Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Opatrenia budú podľa jeho slov “trošku tvrdšie”, lebo nebudú rozlišovať medzi osobou s prvou dávkou vakcíny a nezaočkovanými. Nová vyhláška by mala byť pripravená k dňu zverejnenia rozhodnutia ÚS SR v Zbierke zákonov.

“Opatrenia na hraniciach sa nemenia,” zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva, pričom ľudí vyzval, aby opatrenia na hraniciach dodržiavali a aby po piatich dňoch karantény zodpovedne išli na PCR testy.

Ústavný súd zrušil vyhlášku

Júlová vyhláška stanovila povinnosť karantény okrem výnimiek pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Vyhlášku napadol na Ústavnom súde Smer-SD. ÚS prijal návrh 31 opozičných poslancov parlamentu na ďalšie konanie v celom rozsahu, o samotnom súlade vyhlášky s Ústavou SR bude ešte rozhodovať.

ÚS zároveň obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky ÚVZ SR z júna, ktorá pri karanténnych opatreniach pri vstupe na Slovensko rozlišuje krajiny podľa cestovateľského semafora na zelené, červené a čierne.

Vyhláška ÚVZ reagovala na vládnu aktualizáciu cestovného semafora. Pre nezaočkovaných okrem výnimiek určila povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možným ukončením skôr s negatívnym RT-PCR testom. Karanténu okrem očkovaných vyňala napríklad pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemal povinnú karanténu. Netýkala sa ani ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, povolaní, ktoré mali výnimku aj predtým, či prechádzajúcich ako posádky lietadiel, vlakov, vodiči nákladných vozidiel či pracovníci pohrebnej služby.